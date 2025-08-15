Opatrenie vychádza zo stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Na urgentnom príjme nemocnice Agel Zvolen v posledných týždňoch evidujú výrazný nárast pacientov s tráviacimi ťažkosťami. Vedúca sestra urgentného príjmu prvého typu Katarína Liptáková uviedla, že ide o prípady akútnych porúch trávenia a črevných viróz, informuje TA3.
Nemocnica zaviedla zákaz návštev, ktorý platí do odvolania. Opatrenie vychádza zo stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka majú viac ako dvojnásobný počet prípadov žalúdočných ťažkostí a viac ako štvornásobný nárast akútnych črevných viróz. Pacientov často trápia bolesti brucha, pocity na zvracanie, zvracanie, hnačka a niekedy aj zvýšená teplota.
Liečba spočíva vo zvýšenom pitnom režime, šetrnej diéte a symptomatickej terapii. Liptáková odporúča dôslednú hygienu rúk, umývanie alebo dezinfekciu pred jedlom, po použití toalety a po návrate z verejných priestorov.
