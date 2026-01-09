Železnice Slovenskej republiky už časť spojov obnovili po vedľajších koľajach, no cestujúci musia stále počítať s meškaním.
Železničnú dopravu v stanici Kraľovany v piatok ráno od 7.31 h prerušili. Vlak pri zdvíhaní zberača prepálil trakčné vedenie na prvej staničnej koľaji, čo si vyžiadalo okamžitú odstávku.
„Od 8.00 h bola obnovená jazda vlakov cez ŽST Kraľovany po párnej skupine koľají. Naši zamestnanci pracujú na odstránení poruchy a obnovenie dopravy aj po nepárnej skupine koľají očakávame približne do dvoch hodín,“ uviedli zo ŽSR.
