Zväz automobilového priemyslu zverejnil predaje za rok 2025.
Zväz automobilového priemyslu SR zverejnil zoznam 15 najpredávanejších áut na Slovensku za rok 2025. V tabuľke si môžete porovnať počty zaregistrovaných vozidiel s minulým rokom a sledovať, ktoré modely zaznamenali prepad, a ktoré si, naopak, v predajoch polepšili, informuje portál Pravda.sk.
|Najpredávanejší model
|Počet registrovaných modelov 2025
|Počet registrovaných modelov 2024
|Rozdiel
|Pozícia za rok 2024
|Škoda octavia
|4141
|4132
|+ 9
|1 .
|Kia Ceed
|3288
|2 819
|+ 469
|4.
|Škoda Fabia
|2 798
|3 560
|– 752
|2.
|Škoda Karoq
|2 504
|2 390
|+ 114
|5.
|Kia Sportage
|2 347
|2 402
|– 55
|7.
|Škoda Kodiaq
|2 067
|1 794
|+ 273
|10.
|Hyundai i30
|1926
|3 283
|–1357
|3.
|Škoda Scala
|1 829
|2 027
|– 198
|8.
|Škoda Kamiq
|1 794
|2 403
|– 609
|6.
|Hyundai Tucson
|1603
|1 454
|+ 149
|13.
|Hyundai i20
|1 511
|1 311
|+ 200
|15.
|Toyota Corolla
|1 426
|1 625
|– 199
|12.
|Dacia Duster
|1 289
|1 992
|– 703
|9.
|VW T-Cross
|1 231
|1 645
|– 414
|11.
|Škoda Superb
|1 158
|1 241
|– 79
|16.
