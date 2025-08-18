DPB varuje pred podvodnými stránkami ponúkajúcimi lacné predplatné lístky.
- Dopravný podnik Bratislava varuje pred podvodnými facebookovými stránkami, ktoré ponúkajú „výhodné“ predplatné cestovné lístky za podozrivo nízke ceny.
- Na sociálnych sieťach uviedol, že tieto stránky majú za cieľ získať tvoje platobné údaje a financie.
- DPB odporúča byť opatrný a neklikať na podvodné odkazy ani neposkytovať svoje osobné a platobné údaje. V prípade narazenia na podvodnú stránku odporúča nahlásiť ju.
Citát: „Ak natrafíte na takúto stránku, neklikajte na žiadne odkazy. Cieľom týchto stránok je vylákať vaše platobné údaje a odcudziť vaše finančné prostriedky,“ uviedol DPB s tým, že polročná električenka nestojí dve eurá.
