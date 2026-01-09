Polícia zadržala tisíce ľudí, internet v mestách nefunguje.
Iránska organizácia pre ľudské práva (IHRNGO) informuje o tragickej bilancii prebiehajúcich nepokojov v islamskej republike. Bezpečnostné zložky počas zásahov proti demonštrantom zabili najmenej 45 ľudí, medzi ktorými je aj osem mladistvých. Pri brutálnych stretoch utrpeli zranenia stovky ďalších osôb a polícia doteraz zadržala viac ako 2 000 účastníkov.
Iránske orgány reagujú na kritickú situáciu aj technologickou blokádou. Vo štvrtok došlo k rozsiahlemu výpadku internetového pripojenia, ktorým režim obmedzil prístup k informáciám. Výpadky zasiahli provinciu Kermánšáh na západe krajiny, viaceré veľké mestá a ďalšie dôležité oblasti.
Súčasnú vlnu odporu, ktorá vypukla 28. decembra, vyvolal prudký pád hodnoty iránskej meny. Protestnú vlnu spustili maloobchodníci v hlavnom meste Teherán, no nespokojnosť sa rýchlo rozšírila do všetkých kútov krajiny. Agentúra AFP označuje súčasné dianie za najvážnejšie demonštrácie od celoštátnych nepokojov v rokoch 2022–23.
Tie vtedy podnietila smrť 22-ročnej Mahsy Amíníovej, ktorú úrady zadržali pre údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien.
Demonštrácie naprieč Iránom pokračovali aj počas štvrtka. Podporu protestujúcim vyjadril z exilu aj korunný princ Rezá Pahlaví, syn posledného iránskeho šacha. V uliciach skandovali davy heslá ako „Smrť diktátorovi!“ či „Smrť islamskej republike!“. Časť demonštrantov otvorene volala po návrate monarchie so sloganom: „Toto je posledná bitka! Pahlaví sa vráti!“. Syn zvrhnutého monarchu už stihol zvolať ďalšie veľké protestné zhromaždenia aj na piatok.
