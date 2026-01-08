Mrazivo bude nielen v noci, ale aj počas celého piatka.
Na Slovensku momentálne panuje výrazne mrazivé zimné počasie a najbližšie hodiny prinesú zatiaľ najväčší chlad tejto zimy. Meteorológovia upozorňujú, že noc zo štvrtka na piatok bude mimoriadne studená a na niektorých miestach môže ísť o najchladnejšiu noc za posledné roky, informuje portál iMeteo.sk.
Takmer celé územie krajiny je pokryté snehom a od severovýchodu k nám prúdi suchý, studený vzduch. Navyše sa vyjasňuje, čo vytvára ideálne podmienky na výrazný pokles teplôt. Práve kombinácia snehu, jasnej oblohy a chladného vzduchu spôsobí prudké mrazy.
Teploty klesnú na takmer −30 °C
V noci môžu teploty na väčšine Slovenska klesnúť na −10 až −20 °C. V horských dolinách a mrazových kotlinách sa očakávajú ešte nižšie hodnoty, miestami −25 °C a výnimočne aj okolo −30 °C. Najchladnejšie oblasti sa nachádzajú najmä na severe a východe krajiny.
Piatok bude chladný aj v priebehu dňa. Denné maximá sa budú pohybovať približne od −10 do −2 °C a na niektorých miestach môže nastať takzvaný arktický deň, keď teplota nevystúpi nad −10 °C.
Na konci týždňa príde na chvíľu mierne oteplenie, no podľa predpovedí sa už v nedeľu očakáva ďalší prílev studeného vzduchu, ktorý môže mrazy opäť ešte viac prehĺbiť.