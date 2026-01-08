Na mieste zasahovali záchranné zložky a doprava bola dočasne obmedzená.
Pri Martine došlo k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej zostalo dievča zakliesnené pod autobusom. Na miesto okamžite vyrazili hasiči, ktorí ju museli spod ťažkého vozidla vyslobodiť pomocou hydraulickej techniky, informujú tvnoviny.sk.
Podľa hovorkyne žilinských krajských hasičov Márie Pohankovej Zahatlanovej sa autobus zrazil aj s osobným autom. Na mieste nehody zasahovali štyria hasiči.
Dievča si po vyslobodení prevzali do starostlivosti zdravotníci. Jej vek ani rozsah zranení zatiaľ nie sú známe. Nehoda si vyžiadala obmedzenia v doprave.
