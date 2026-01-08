Podľa ŠÚKL ide o preventívne opatrenie, ktorého cieľom je chrániť zdravie a bezpečnosť pacientov.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) oznámil, že z trhu sťahuje liek Egoropal. Opatrenie sa týka všetkých šarží a všetkých dostupných dávok tohto lieku. Stiahnutie prebieha na úrovni distribučných spoločností, lekární aj zdravotníckych zariadení.
Dôvodom je zistený problém vo výrobe, konkrétne nesúlad so zásadami správnej výrobnej praxe. Podľa ŠÚKL ide o preventívne opatrenie, ktorého cieľom je chrániť zdravie a bezpečnosť pacientov. Nejde teda o bezprostredné ohrozenie, ale o preventívny krok.
Liek Egoropal obsahuje liečivo paliperidón a používa sa pri udržiavacej liečbe schizofrénie u dospelých pacientov, ktorí už boli stabilizovaní na paliperidóne alebo risperidóne. Pomáha zmierňovať príznaky ochorenia a znižovať riziko ich návratu.
Liečba pacientov by podľa ŠÚKL nemala byť ohrozená, keďže na slovenskom trhu sú dostupné alternatívne lieky s rovnakým liečivom, dávkou aj formou podania. O ďalšom postupe a vhodnej náhrade musí rozhodnúť ošetrujúci lekár.