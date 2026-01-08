Generálny pardon umožňuje vyhnúť sa pokutám za chýbajúcu technickú či emisnú kontrolu alebo povinné zmluvné poistenie.
Blíži sa koniec generálneho pardonu na vyradenie vozidiel, ktoré už fyzicky neexistujú, no stále sú vedené v evidencii. Ministerstvo vnútra upozorňuje na sociálnej sieti , že majitelia takýchto áut môžu do 14. januára 2026 požiadať o ich vyradenie za znížený recyklačný poplatok 50 eur.
Opatrenie sa týka vozidiel, ktoré boli v minulosti rozobraté, zlikvidované, zhoreli alebo inak zanikli, no neboli oficiálne vyradené. Štandardný poplatok by pritom predstavoval až 500 eur.
Žiadosť sa podáva na okresnom úrade podľa trvalého pobytu vlastníka. Je potrebné uviesť údaje o vozidle, vysvetliť, prečo už neexistuje, a predložiť dostupné doklady. Okrem recyklačného poplatku sa platí aj správny poplatok 5 eur.
