Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 9. januára 2026 o 7:38
Čas čítania 0:33

Federálni agenti v USA postrelili dvoch ľudí. Záchranka ich previezla do nemocnice

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Federálni agenti v USA postrelili dvoch ľudí. Záchranka ich previezla do nemocnice
Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon

Situácia sa po smrteľnom útoku v Minneapolise vyostruje.

Americkí federálni agenti v meste Portland vo štvrtok popoludní miestneho času postrelili dvoch ľudí, oznámila tamojšia polícia. Oboch podľa nej previezli do nemocnice, ich stav však nie je známy. Informuje o tom agentúra Reuteurs.

„Dvaja ľudia sú v nemocnici po streľbe, do ktorej boli zapojení federálni agenti,“ uviedla portlandská polícia vo vyhlásení.

Zdroje stanice ABC News tvrdia, že streľbu vykonali príslušníci amerického Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP), a nie agenti Imigračného a colného úradu (ICE).

Šéf polície Bob Day podľa agentúry Reuters vyzval na zachovanie pokoja vzhľadom na zvýšené napätie v súvislosti so stredajšou streľbou v meste Minneapolis. Agent ICE tam smrteľne postrelil 37-ročnú americkú občianku Renee Nicole Goodovú, ktorá sa svojím vozidlom údajne pokúsila vraziť do príslušníkov ICE vykonávajúcich zásah.

Na mieste incidentu v Portlande podľa zdrojov ABC News zasahuje Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).

8. januára 2026 o 16:41 Čas čítania 0:22 VIDEO: Federálny agent pri zásahu postrelil americkú občianku. Žena zraneniam podľahla VIDEO: Federálny agent pri zásahu postrelil americkú občianku. Žena zraneniam podľahla
8. januára 2026 o 17:24 Čas čítania 1:32 VIDEO: Demonštranti v Minneapolise protestovali proti ICE. Federálni agenti použili proti davu neznámu látku podobnú plynu VIDEO: Demonštranti v Minneapolise protestovali proti ICE. Federálni agenti použili proti davu neznámu látku podobnú plynu
8. januára 2026 o 16:59 Čas čítania 0:50 Maďarsko sa kvôli Slovensku obrátilo na Brusel: Kritizuje zákon o Benešových dekrétoch Maďarsko sa kvôli Slovensku obrátilo na Brusel: Kritizuje zákon o Benešových dekrétoch
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Donald Trump USA
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:00
Európu zasiahla búrka Goretti, varujú pred vetrom do 160 kilometrov za hodinu. Čoskoro sa rozšíri po kontinente
Európu zasiahla búrka Goretti, varujú pred vetrom do 160 kilometrov za hodinu. Čoskoro sa rozšíri po kontinente
včera o 18:17
Vodiči, pozor na túto chybu: Hrozí vám za ňu pokuta až 1 300 eur a zákaz šoférovania na 5 rokov
Vodiči, pozor na túto chybu: Hrozí vám za ňu pokuta až 1 300 eur a zákaz šoférovania na 5 rokov
včera o 11:43
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
včera o 08:50
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
včera o 13:24
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
včera o 11:43
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
pred 2 dňami
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
včera o 18:17
Vodiči, pozor na túto chybu: Hrozí vám za ňu pokuta až 1 300 eur a zákaz šoférovania na 5 rokov
Vodiči, pozor na túto chybu: Hrozí vám za ňu pokuta až 1 300 eur a zákaz šoférovania na 5 rokov
včera o 16:59
Maďarsko sa kvôli Slovensku obrátilo na Brusel: Kritizuje zákon o Benešových dekrétoch
Maďarsko sa kvôli Slovensku obrátilo na Brusel: Kritizuje zákon o Benešových dekrétoch
včera o 13:24
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
1
4. 1. 2026 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
4. 1. 2026 8:12
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
3
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
2. 1. 2026 18:18
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
pred 3 dňami
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Lifestyle news
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
pred 13 minútami
Kid Cudi vstupuje do novej kapitoly. V Paríži otvára svoju prvú výstavu, kde sa predstaví ako maliar Scott Ramon
pred hodinou
Kilá sa po vysadení rapídne vracajú. Nová štúdia varuje pred „jojo efektom“ Ozempicu a podobných liekov
pred 2 hodinami
Zimné olympijské hry 2026: Toto je zoznam hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
včera o 17:06
Jackass sa vracajú: Johnny Knoxville potvrdil, že sa nového filmu dočkáme už tento rok
včera o 15:32
LEGO prichádza s revolúciou. Nové SMART kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať a hrať sa
včera o 13:41
Saxana, Diamond Dante aj Tupak: Takéto mená dostali deti na východe Slovenska
včera o 12:37
REBRÍČEK: Bratislava sa zaradila medzi najvyhľadávanejšíe destinácie roka 2026. Pozri si TOP 10 miest
včera o 11:42
Očakávaný film o Štúrovi sa objaví v kinách už budúci týždeň. Pozri, čo všetko ťa čaká
včera o 10:57
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená aj známe tváre
včera o 10:05
Slovensko Všetko
REBRÍČEK: Vieme, ktorých 15 áut je na Slovensku najpredávanejších. Nájdeš medzi nimi aj tvoje?
pred hodinou
REBRÍČEK: Vieme, ktorých 15 áut je na Slovensku najpredávanejších. Nájdeš medzi nimi aj tvoje?
Zväz automobilového priemyslu zverejnil predaje za rok 2025.
Vodiči, pozor na túto chybu: Hrozí vám za ňu pokuta až 1 300 eur a zákaz šoférovania na 5 rokov
včera o 18:17
Vodiči, pozor na túto chybu: Hrozí vám za ňu pokuta až 1 300 eur a zákaz šoférovania na 5 rokov
Prečo v zime míňate viac paliva? Tieto zlozvyky stoja vodičov desiatky eur
dnes o 06:16
Prečo v zime míňate viac paliva? Tieto zlozvyky stoja vodičov desiatky eur
Nákladné vozidlo havarovalo v ťažko dostupnom teréne v okrese Námestovo. Dvaja muži nehodu neprežili
pred hodinou
Nákladné vozidlo havarovalo v ťažko dostupnom teréne v okrese Námestovo. Dvaja muži nehodu neprežili
Odkladaný problém sa predraží: Slováci majú poslednú šancu ušetriť 450 eur
včera o 16:58
Odkladaný problém sa predraží: Slováci majú poslednú šancu ušetriť 450 eur
Generálny prokurátor Žilinka podáva žaloby pre záchrankový tender. Kauza mieri na súd
pred 12 minútami
Generálny prokurátor Žilinka podáva žaloby pre záchrankový tender. Kauza mieri na súd
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
7
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Ekonomika Všetko
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
5. 1. 2026 11:00
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
31. 12. 2025 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
1
pred 3 dňami
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
pred 3 hodinami
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
Odstupné je jedným z najdôležitejších finančných nárokov zamestnanca pri skončení pracovného pomeru. Mnohí zamestnanci si myslia, že pri výpovedi vždy dostanú peniaze navyše — realita je však iná.
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
včera o 18:53
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
5. 1. 2026 11:00
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
31. 12. 2025 18:01
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
31. 12. 2025 16:28
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia