Maďarsko sa spomína ako možný dejisk stretnutia Putina a Zelenského, keďže parlament vystúpil z Medzinárodného trestného súdu.
- Ruský prezident Vladimir Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa mohli stretnúť v Maďarsku, uviedol nemenovaný vysoký predstaviteľ americkej vlády.
- Maďarský parlament totiž nedávno vystúpil z Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý vydal zatykač na Putina.
- Francúzsky prezident Emmanuel Macron navrhol Švajčiarsko ako potenciálneho hostiteľa summitu o prímerí medzi Putinom a Zelenským.
Širší kontext: Americký prezident Donald Trump aj Zelenskyj vyjadrili nádej, že ich pondelkové stretnutie by nakoniec mohlo viesť k trojstranným rozhovorom s Putinom, ktorého sily pomaly postupujú na východe Ukrajiny, dodáva server.
Trump v pondelok večer na sociálnych sieťach napísal, že zavolal ruskému prezidentovi a začal plánovať stretnutie Putina a Zelenského, po ktorom by nasledoval trojstranný summit všetkých troch prezidentov. Šéf Bieleho domu európskym lídrom povedal, že takýto postup navrhol Putin.
Švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis povedal, že Švajčiarsko je pripravené hostiť mierové rokovania medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Šéfovi Kremľa by poskytlo imunitu.
„Môžeme to stretnutie urobiť napriek zatykaču na Putina vďaka našej špeciálnej úlohe a úlohe Ženevy ako európskeho sídla Organizácie Spojených národov“.
