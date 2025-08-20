Kategórie
TASR
dnes 20. augusta 2025 o 18:01
Čas čítania 0:29

Hackeri prenikli k údajom státisícov klientov spoločnosti Orange v Belgicku. Operátor objasnil detaily

Kategória:
Zahraničie
Hackeri prenikli k údajom státisícov klientov spoločnosti Orange v Belgicku. Operátor objasnil detaily
Zdroj: Unsplash/Clint Patterson/volně k užití

Údajne sa však nedostali k žiadnym citlivým dátam.

Belgický telekomunikačný operátor Orange Belgicko v stredu oznámil, že hackeri získali ešte koncom júla prístup k údajom 850 000 jeho klientov. Podľa spoločnosti však neprenikli k takzvaným kritickým dátam, ako sú heslá, e-mailové adresy, bankové či finančné údaje, píše agentúra AFP.

„Hackeri získali prístup k jednému z našich IT systémov, ktorý obsahoval nasledujúce údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, číslo SIM karty, PUK kód a plán platieb,“ informuje operátor. „Hneď ako sme to zistili, naše tímy zablokovali prístup k postihnutému systému a sprísnili bezpečnostné opatrenia,“ dodal.

Belgická pobočka francúzskej telekomunikačnej spoločnosti Orange uviedla, že upozornila príslušné orgány. Svojich klientov, ktorých údajov sa kybernetický útok týka, upovedomí prostredníctvom e-mailu aj SMS správy. „Odporúčame im, aby zostali ostražití voči akejkoľvek podozrivej komunikácii,“ dodala.

