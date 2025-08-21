Vo väčšine krajiny začne platiť od 10:00, v niektorých okresoch platí už od rána.
Na celom Slovensku sa môže vo štvrtok vyskytnúť dážď. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre celé územie krajiny.
V celom Bratislavskom, Trenčianskom, Košickom, Trnavskom, Prešovskom a Žilinskom kraji platí výstraha pred dažďom od 10.00 h až do konca dňa. Rovnako odvtedy platí vo väčšine okresov Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. Výnimku tvoria okresy Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Komárno, Levice a Nové Zámky, kde výstraha platí už od rána.
