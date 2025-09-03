Finančné starosti počas štúdia môžu byť menšie, ak poznáš všetky dostupné možnosti podpory.
Zaobstarať si vlastné bývanie je pre študentov a mladých ľudí veľká výzva. Miesta na internátoch nie sú vždy dostupné a ceny nehnuteľností, najmä v krajských mestách, stále rastú. Našťastie, existujú rôzne formy štátnej podpory a finančné nástroje, ktoré ti môžu výrazne pomôcť znížiť náklady.
Či už študuješ, alebo si čerstvý absolvent, Refresher ti prináša prehľad spôsobov, ako získať rôzne príspevky, štipendiá a granty počas školy alebo pôžičky na štúdium. Tieto možnosti môžeš využiť na maximum a zároveň si tým môžeš zabezpečiť väčšiu finančnú istotu pre svoju budúcnosť.
- Aké štipendiá a pôžičky môžeš získať počas vysokej školy.
- Ako funguje podpora pre študentov z rodín s nízkym príjmom alebo nadaných študentov.
- Kde a ako požiadať o štipendiá, pôžičky alebo príspevky na bývanie.
- Ako fungujú študentské pôžičky a stabilizačné pôžičky a na čo ich môžeš využiť.
Štipendiá a pôžičky pre študentov
Sociálne štipendium
Sociálne štipendium je štátna pomoc pre študentov z rodín s nízkym príjmom, ktorá im umožňuje študovať na vysokej škole. Výška štipendia závisí od príjmu rodiny a počtu členov žijúcich v spoločnej domácnosti.
O štipendium môžeš požiadať priamo na svojej škole alebo fakulte kedykoľvek počas roka. Fakulta rozhodne o nároku na štipendium a jeho výške na základe tvojej žiadosti a predložených dokladov o príjmoch.
Štipendium sa vypláca mesačne. Minimálna suma je 10 €, maximálna môže dosiahnuť 330 € (ak študuješ do 30 km od svojho trvalého bydliska) až 395 € (ak je škola viac než 30 km vzdialená).
- Motivačné štipendium
Motivačné štipendium môžu získať študenti, ktorí majú veľmi dobré výsledky v škole, vo výskume, športe alebo umeleckej činnosti. Toto štipendium môže dostať najviac 10 % študentov na vysokej škole – vrátane externých študentov a doktorandov. O tom, kto a koľko dostane, rozhoduje štipendijný poriadok školy alebo fakulty.
V niektorých odboroch môžu študenti dostať aj vyššie motivačné štipendium. Ktoré odbory to sú, určuje ministerstvo vo svojich pokynoch na daný rok. Zvyčajne nie je potrebné o štipendium žiadať a škola ti ho prizná automaticky.
