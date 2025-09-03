Kategórie
Natália Mišániová
dnes 3. septembra 2025 o 11:20
Čas čítania 3:15

Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov

Kategória:
Slovensko
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
Zdroj: Wikimedia Commons/Vladimír Kuruc

Finančné starosti počas štúdia môžu byť menšie, ak poznáš všetky dostupné možnosti podpory.

Zaobstarať si vlastné bývanie je pre študentov a mladých ľudí veľká výzva. Miesta na internátoch nie sú vždy dostupné a ceny nehnuteľností, najmä v krajských mestách, stále rastú. Našťastie, existujú rôzne formy štátnej podpory a finančné nástroje, ktoré ti môžu výrazne pomôcť znížiť náklady.

Či už študuješ, alebo si čerstvý absolvent, Refresher ti prináša prehľad spôsobov, ako získať rôzne príspevky, štipendiá a granty počas školy alebo pôžičky na štúdium. Tieto možnosti môžeš využiť na maximum a zároveň si tým môžeš zabezpečiť väčšiu finančnú istotu pre svoju budúcnosť.

peniaze
peniaze Zdroj: Depositphotos
V tomto článku si prečítaš:
  • Aké štipendiá a pôžičky môžeš získať počas vysokej školy.
  • Ako funguje podpora pre študentov z rodín s nízkym príjmom alebo nadaných študentov.
  • Kde a ako požiadať o štipendiá, pôžičky alebo príspevky na bývanie.
  • Ako fungujú študentské pôžičky a stabilizačné pôžičky a na čo ich môžeš využiť.

Štipendiá a pôžičky pre študentov

Sociálne štipendium 

Sociálne štipendium je štátna pomoc pre študentov z rodín s nízkym príjmom, ktorá im umožňuje študovať na vysokej škole. Výška štipendia závisí od príjmu rodiny a počtu členov žijúcich v spoločnej domácnosti.

O štipendium môžeš požiadať priamo na svojej škole alebo fakulte kedykoľvek počas roka. Fakulta rozhodne o nároku na štipendium a jeho výške na základe tvojej žiadosti a predložených dokladov o príjmoch.

Štipendium sa vypláca mesačne. Minimálna suma je 10 €, maximálna môže dosiahnuť 330 € (ak študuješ do 30 km od svojho trvalého bydliska) až 395 € (ak je škola viac než 30 km vzdialená).

  • Motivačné štipendium 

Motivačné štipendium môžu získať študenti, ktorí majú veľmi dobré výsledky v škole, vo výskume, športe alebo umeleckej činnosti. Toto štipendium môže dostať najviac 10 % študentov na vysokej škole – vrátane externých študentov a doktorandov. O tom, kto a koľko dostane, rozhoduje štipendijný poriadok školy alebo fakulty.

V niektorých odboroch môžu študenti dostať aj vyššie motivačné štipendium. Ktoré odbory to sú, určuje ministerstvo vo svojich pokynoch na daný rok. Zvyčajne nie je potrebné o štipendium žiadať a škola ti ho prizná automaticky.

student, books
Zdroj: Unsplash/Element5 Digital
  • Aké štipendiá a pôžičky môžeš získať počas vysokej školy.
Správy z domova Študenti
