Natália Mišániová
dnes 4. decembra 2025 o 18:08
Čas čítania 0:27

Na vianočných trhoch v Bratislave sa odohrala bitka. Útočník zmizol v dave, zasahovala aj polícia

Na vianočných trhoch v Bratislave sa odohrala bitka. Útočník zmizol v dave, zasahovala aj polícia
Zdroj: bratislava.sk

Polícia momentálne preveruje presné okolnosti incidentu a snaží vypátrať útočníka.

V bratislavskom Starom Meste došlo v stredu (3. novembra) podvečer k fyzickému konfliktu medzi dvoma mužmi. Incident sa stal krátko pred pol šiestou na križovatke ulíc Ventúrska a Michalská. Napadnutý muž utrpel úder do tváre a mal viditeľné stopy krvi, iné zranenia mu nezistili, informovali noviny.sk.

Na miesto okamžite vyrazila Pohotovostná motorizovaná jednotka a niekoľko policajných áut zasahovalo aj s použitím majákov a svetelných výstrah. Keďže sa v centre mesta v tom čase konali vianočné trhy a ulice boli plné turistov a návštevníkov, útočník sa stratil v dave.

Na miesto dorazila aj sanitka, napadnutý muž však ošetrenie odmietol. Polícia momentálne preveruje presné okolnosti incidentu a snaží sa identifikovať a vypátrať útočníka.

policajné autá polícia SR
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
