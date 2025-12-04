Polícia momentálne preveruje presné okolnosti incidentu a snaží vypátrať útočníka.
V bratislavskom Starom Meste došlo v stredu (3. novembra) podvečer k fyzickému konfliktu medzi dvoma mužmi. Incident sa stal krátko pred pol šiestou na križovatke ulíc Ventúrska a Michalská. Napadnutý muž utrpel úder do tváre a mal viditeľné stopy krvi, iné zranenia mu nezistili, informovali noviny.sk.
Na miesto okamžite vyrazila Pohotovostná motorizovaná jednotka a niekoľko policajných áut zasahovalo aj s použitím majákov a svetelných výstrah. Keďže sa v centre mesta v tom čase konali vianočné trhy a ulice boli plné turistov a návštevníkov, útočník sa stratil v dave.
Na miesto dorazila aj sanitka, napadnutý muž však ošetrenie odmietol. Polícia momentálne preveruje presné okolnosti incidentu a snaží sa identifikovať a vypátrať útočníka.