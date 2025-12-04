Kategórie
redakcia
dnes 4. decembra 2025 o 19:12
Čas čítania 0:47

Tieto aplikácie ti vykradnú účet. Okamžite ich vymaž a riaď sa týmto návodom

Tieto aplikácie ti vykradnú účet. Okamžite ich vymaž a riaď sa týmto návodom

Banka radí, čo robiť aj v prípade, ak už máš aplikácie do mobilu nainštalované.

Slovenská sporiteľňa upozorňuje na škodlivé aplikácie, cez ktoré podvodníci vedia získať osobné údaje používateľa a prístup do jeho bankového účtu, informuje banka na svojej webovej stránke.

„Identifikovali sme podvodné aplikácie, cez ktoré sa môžu podvodníci dostať k vašim osobným údajom či dokonca k vašim peniazom. Po stiahnutí vyžadujú rôzne oprávnenia. Ak ich potvrdíte, umožníte podvodníkom neobmedzený prístup k svojmu zariadeniu. Podvodníci takto môžu získať prístup aj do Georgea a zadávať platby,“ píšu na webe.

Banka upozorňuje, že podvodné aplikácie majú často dôveryhodný názov, aby si používateľ myslel, že ide o oficiálnu aplikáciu, ktorú by nemal vymazať. „Môže ísť o aplikácie s názvom PDF AI: Add-on, Android Cleaner, Android Core OS, TestApk, PDF Reader,“ uvádza SLSP.

Banka radí, čo robiť v prípade, ak už máš aplikáciu v mobile

Ak už máš jednu z týchto aplikácií v zariadení, musíš obnoviť továrenské nastavenia, upozorňuje banka. Používateľom neodporúča inštalovať si aplikáciu George pred týmto krokom.

„Choďte do továrenských nastavení vášho telefónu a obnovte si ich. Až následne si opätovne stiahnite a nainštalujte aplikáciu George. Následne je nutné zmeniť si heslo do Georgea. Odporúčame aj do ostatných nebankových aplikácií, napríklad e-mail, sociálne siete a podobne,“ dodáva banka.

mobil
Zdroj: Fixshop.cz
