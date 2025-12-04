Hodnotu outletu určoval znalec, ktorý je spájaný s pochybnými štátnymi obchodmi.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) nariadil ešte minulý týždeň hĺbkovú a komplexnú kontrolu nadobudnutí priestorov pre Národné inovačné a technologické centrum (NITC) Voderady.
Firma, ktorá predávala outlet pri Trnave, cenu postupne znižovala až na 5 miliónov eur. Štát však nakoniec prijal ponuku za 16,9 milióna. „No to znie crazy, crazy a to je to slayáda, že sa to takto podarilo no,“ okomentovala situáciu pre 360tku influencerka Ema Lacová, ktorá je členkou dozornej rady firmy. Kontrola okrem iného preskúma verejnú súťaž a spôsob nákupu nehnuteľnosti.
Krátke zhrnutie nových informácií ku kauze nájdeš aj v nižšie priloženom videu:
