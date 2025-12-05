Domácnosti, ktoré nestihli stav nahlásiť do konca novembra, dostanú odhad od plynárov bez sankcií.
Od novembra prestali stovky tisíc domácností navštevovať plynári. Spotrebu plynu si občania musia po novom nahlásiť sami cez mobilnú aplikáciu, web alebo telefonicky cez svojho dodávateľa, informovala TA3.
Zmena sa týka najmä domácností v tarife D1, ktoré plyn využívajú prevažne na varenie. Starší ľudia bez prístupu k internetu alebo bez znalosti moderných technológií s tým môžu mať problém.
Distribučná spoločnosť tvrdí, že samoodpočet zrýchli proces, zníži náklady a umožní odberateľom nahlásiť stav plynomeru kedykoľvek. Domácnosti, ktoré nestihli stav nahlásiť do konca novembra, dostanú odhad od plynárov bez sankcií. Niektorí obyvatelia žiadajú návrat osobných odpočtov alebo moderné merače s diaľkovým odpočtom.