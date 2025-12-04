Kategórie
TASR
dnes 4. decembra 2025 o 17:34
Čas čítania 0:37

Ukrajinské deti unesené Ruskom údajne končia v táboroch KĽDR. Podrobené sú vojenskej výchove a rusifikácii

Ukrajinské deti unesené Ruskom údajne končia v táboroch KĽDR. Podrobené sú vojenskej výchove a rusifikácii
Zdroj: TASR/AP

Medzinárodný trestný súd už vydal zatykače na Putina a ruskú ombudsmanku pre práva detí za nezákonný únos ukrajinských detí.

Najmenej dve ukrajinské deti unesené Ruskom z okupovaných oblastí skončili v „reedukačnom“ tábore v Severnej Kórei, uviedla expertka Kateryna Raševská pred americkým Senátom. Ide o 12-ročného Mišu z Doneckej oblasti a 16-ročnú Lizu zo Simferopoľa, ktorí mali byť vedení k militarizácii a stretom s veteránmi z historických konfliktov.

Raševská spomenula 165 dokumentovaných táborov, kde sú ukrajinské deti vystavené rusifikácii a militarizácii nielen na okupovaných územiach, ale aj v Rusku, Bielorusku a Severnej Kórei. Ukrajinská veľvyslankyňa v USA Oľha Stefanišynová doplnila, že tisíce detí násilne odvliekli do Ruska a Bieloruska, vystavovali ich tlaku meniť mená, jazyk, identitu a občianstvo.

Podľa Raševskej je cieľom týchto operácií „prinútiť Ukrajincov, aby sa navzájom zabíjali“. Medzinárodný trestný súd už vydal zatykače na Putina a ruskú ombudsmanku pre práva detí za nezákonný únos ukrajinských detí, a Ukrajina aj Bieloruský Červený kríž sú predmetom vyšetrovania. V roku 2024 vznikla Medzinárodná koalícia pre návrat ukrajinských detí, zložená z 41 krajín a Rady Európy.

Kim Jong Un
Zdroj: TASR/AP
