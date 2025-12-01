Kategórie
TASR
dnes 1. decembra 2025 o 17:50
Čas čítania 0:57

Zakladateľ spoločnosti poskytujúcej asistované samovraždy zomrel rovnakým spôsobom, ako jeho klienti. Mal 92 rokov

Zakladateľ spoločnosti poskytujúcej asistované samovraždy zomrel rovnakým spôsobom, ako jeho klienti. Mal 92 rokov
Zdroj: Sarco/Exit International

Zomrel Ludwig A. Minelli, zakladateľ organizácie Dignitas, ktorá poskytuje asistovanú samovraždu. Mal 92 rokov a sám podstúpil asistovanú smrť.

Švajčiarsky právnik a novinár Ludwig A. Minelli, zakladateľ organizácie Dignitas poskytujúcej asistovanú samovraždu, zomrel v sobotu len niekoľko dní pred svojimi 93. narodeninami. Minelli sám podstúpil asistovanú samovraždu, oznámila v nedeľu organizácia Dignitas. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.

Organizácia Dignitas vo vyhlásení uviedla, že bude pokračovať vo svojej činnosti „v duchu svojho zakladateľa ako profesionálna a angažovaná medzinárodná organizácia".

Minelli sa narodil 5. decembra 1932 v Zürichu. Dignitas založil v máji 1998. Organizácia vykonáva aj poradenské služby v oblasti paliatívnej starostlivosti, navrhuje smernice týkajúce sa postupu zdravotnej starostlivosti a prevencie pokusov o samovraždu. Angažuje sa tiež v súdnych prípadoch a legislatívnych projektoch týkajúcich sa práva na smrť po celom svete.

Minelli zaznamenal viacero úspešných odvolaní u švajčiarskeho najvyššieho súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Najvýznamnejší bol rozsudok ESĽP z roku 2011, podľa ktorého majú ľudia právo na rozhodnutie o spôsobe a čase ukončenia svojho života.

Vo Švajčiarsku je aktívna eutanázia zakázaná, no asistovaná samovražda je podľa článku 115 švajčiarskeho trestného zákonníka legálna, ak osoba, ktorá inému pomáha zomrieť, nekoná zo „sebeckých" motívov.

Na rozdiel od niektorých podobných organizácií vo Švajčiarsku Dignitas, ktorá tvrdí, že má viac ako 10 000 členov, ponúka svoje služby aj ľuďom žijúcim mimo krajiny.

Organizácia tvrdí, že od svojho založenia do konca roka 2019 pomohla spáchať samovraždu 3 027 ľuďom. Zároveň odhaduje, že počas rovnakého obdobia pomohla odradiť 30 000 až 40 000 ľudí od želania predčasne ukončiť svoj život.

Správy zo sveta
