Aneta Gospičová
dnes 22. augusta 2025 o 12:22
Čas čítania 1:01

PRIESKUM: Väčšina Slovákov nechce odísť z EÚ ani z NATO, odchod podporujú najmä voliči SNS, Republiky a Smeru

Kategória:
Slovensko
PRIESKUM: Väčšina Slovákov nechce odísť z EÚ ani z NATO, odchod podporujú najmä voliči SNS, Republiky a Smeru
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Odchod z EÚ podporilo len 20 percent opýtaných.

Prieskum agentúry Focus pre 360tku ukázal, že väčšina obyvateľov Slovenska nechce odísť ani z Európskej únie, ani zo Severoatlantickej aliancie. Odchod z EÚ podporilo 20 percent opýtaných, proti bolo 69 percent a 11 percent odpovedalo „neviem“. V prípade NATO sa za vystúpenie vyslovilo 24 percent, proti bolo 65 percent a 11 percent nevedelo odpovedať.

Medzi voličmi Smeru-SD podporilo odchod Slovenska z EÚ 38 percent, proti bolo 52 percent. Odchod z NATO chcelo 41 percent a 52 percent bolo proti. V prípade Hlasu-SD sú za odchod z EÚ aj z NATO po 23 percentách voličov, proti je 70 percent (EÚ) a 63 percent (NATO).

Voliči hnutia Republika sa vyslovili za odchod Slovenska z EÚ v 51 percentách, proti bolo 30 percent. Odchod z NATO podporilo 59 percent a proti bolo 30 percent. Medzi voličmi SNS podporilo vystúpenie z EÚ 69 percent, proti bolo 23 percent. Vystúpenie z NATO podporilo 76 percent, nesúhlasilo 18 percent.

Postoje voličov ďalších strán

Progresívne Slovensko má medzi voličmi 6 percent za odchod z EÚ a NATO, proti bolo vždy 92 percent. Medzi voličmi hnutia Slovensko sú 4 percentá za odchod z EÚ a 93 percent proti. V prípade NATO bolo za odchod 10 percent, proti 89 percent.

 V KDH podporili odchod z EÚ 4 percentá voličov, proti bolo 89 percent. Pri NATO sa vyslovilo za odchod 5 percent, proti 90 percent. V strane SaS podporili odchod z EÚ 4 percentá, proti bolo 92 percent. Pri NATO sa za odchod vyslovilo 6 percent, proti 88 percent.

Fico, Gašpar
Zdroj: TASR - Martin Baumann
Prieskum verejnej mienky Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Michal Svítok
