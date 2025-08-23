Polícia vyslala na miesto viaceré hliadky. Útočníčka mala byť pod vplyvom drog.
Na Starej Vajnorskej ulici v Bratislave došlo v noci na 23. augusta k brutálnemu útoku v jednej z ubytovní. Podľa polície mala 54-ročná Eva krátko po druhej hodine ráno zaútočiť nožom na svojho partnera Ladislava (51). Muža zasiahla najmenej trikrát, informujú noviny.sk.
Svedkovia uviedli, že ešte pred polnocou sa dvojica hádala, no situácia sa zdala upokojená. Okolo druhej však žena zaútočila. Na mieste zostalo veľké množstvo krvi.
Záchranári prijali volanie na linku 155 krátko pred druhou ráno. „Na mieste zasahovali dve pozemné ambulancie. Pacienta s krvácajúcimi poraneniami sme previezli do nemocnice v Ružinove,“ potvrdila hovorkyňa záchrannej služby Petra Klimešová.
Polícia vyslala na miesto viaceré hliadky. „Muž utrpel bodné poranenia, so zraneniami ho previezli do nemocnice. Žene sme obmedzili osobnú slobodu,“ uviedla hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
Podľa televízie JOJ, Ladislav stratil značné množstvo krvi, ale z nemocnice ho už prepustili. Okolo šiestej hodiny ráno sa mal vrátiť do ubytovne bosý a len v plachte. Útočníčka bola podľa polície pod vplyvom drog. Prípad rieši Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava III.
