Prehánky budú skôr na severe, vo vyšších oblastiach môže dokonca snežiť.
Dnešok bude sprevádzať prevažne veľká, postupne zmenšená oblačnosť. Prehánky alebo dážď budú prevažne na severe, vo vyšších oblastiach sa môže vyskytnúť dokonca sneženie. Denná teplota sa bude pohybovať medzi 10 až 15 stupňami, no na severe o čosi chladnejšie, medzi 5 až 10 stupňami. Vietor bude severozápadný do 35 km/h, no v nárazoch dosiahne rýchlosť až do 50 km/h. Na horách bude dnes veterno, informuje SHMÚ.
V okresoch severného Slovenska sa na horách v polohách nad cca 1500 m miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 - 35 m/s (110 - 125 km/h) a/alebo priemernú rýchlosť 20 - 24 m/s (70 - 85 km/h), t.j. až víchrica.
Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.