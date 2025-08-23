Biológovia potvrdzujú, že mäkkýš sa objavuje v rôznych častiach sveta, od pobrežia Európy až po Austráliu.
Na pláži v španielskom meste Guardamar del Segura zakázali kúpanie. Úrady vyvesili červené vlajky po tom, čo na pobreží zaznamenali výskyt morského živočícha Glaucus atlanticus, známeho pod prezývkou „modrý drak“, informuje The Sun.
Tento mäkkýš síce dorastá len do štyroch centimetrov, no patrí medzi nebezpečné druhy. Vyniká jasne modrým sfarbením a tvarom, ktorý mu dodáva vzhľad fantastickej bytosti.
Jed v tele využíva na obranu
„Modrý drak“ sa živí jedovatými medúzami. Ich toxíny dokáže hromadiť vo vlastnom tele a použiť ich pri kontakte s človekom. Dotyk s ním vyvoláva podráždenie pokožky, bolestivé reakcie, nevoľnosť a v niektorých prípadoch aj vracanie.
Polícia na ďalší deň informovala, že more opäť sprístupnila. Červené vlajky vystriedali oranžové, čo znamená zvýšenú opatrnosť. Úrady zároveň vyzvali návštevníkov, aby sa „modrého draka“ nepokúšali chytať a v prípade jeho výskytu kontaktovali zodpovedné orgány.
Starosta Jose Luis Saez pripomenul, že aj napriek drobnej veľkosti môže tento tvor spôsobiť zdravotné problémy. Ľuďom, ktorých poštípe, odporučil opláchnuť miesto morskou vodou a obrátiť sa na lekára.
Výskyt „modrého draka“ nie je pritom ojedinelý. Biológovia potvrdzujú, že tento mäkkýš sa objavuje v rôznych častiach sveta, od pobrežia Európy až po Austráliu.
