TASR
dnes 25. augusta 2025 o 19:07
Čas čítania 0:44

Minister Šaško vydal dočasné poverenie. Chce tak zabezpečiť plnú funkčnosť záchrannej zdravotnej služby

Kategória:
Slovensko
Minister Šaško vydal dočasné poverenie. Chce tak zabezpečiť plnú funkčnosť záchrannej zdravotnej služby
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Ide o dočasný krok do prijatia „definitívneho riešenia“.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vydá prevádzkovateľom štyroch záchranných zdravotných staníc, ktorým sa v závere augusta končí licencia, poverenie na dočasné prevádzkovanie. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Rezort tak chce riešiť situáciu po zrušení tendra na záchranky a do nájdenia definitívnej podoby prevádzky záchranných staníc.

„Chcem preto ľudí na Slovensku ubezpečiť, že toto dočasné riešenie je dnešným dňom hotové. Je pripravené, plne sprocesované a zabezpečí plnú funkčnosť záchrannej zdravotnej služby, presne tak, ako fungovala doteraz,“ priblížil Šaško.

Vysvetlil, že rezort je v zmysle ústavy povinný zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, a súčasne je ako jediný správny orgán kompetentný na vydávanie správnych rozhodnutí. „Z právneho hľadiska teda nejde o predlžovanie licencií aktuálnym poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby, ale o vydanie poverení na dočasnú prevádzku konkrétneho záchranného bodu. Z praktického pohľadu sa však na prevádzke záchraniek nič nezmení,“ dodal.

Šaško podotkol, že týmto postupom bude riešiť najprv štyri záchranné body a neskôr v prípade potreby aj ďalšie záchranné stanice, ktorým do prijatia „definitívneho riešenia“ môže takisto vypršať šesťročná licencia. Ozrejmil tiež, že vládna koalícia v súčasnosti na definitívnej budúcej podobe prevádzky záchranných staníc aktívne pracuje.

Šaško
Zdroj: TASR - Martin Baumann
Súvisiace témy:
Správy z domova Vláda Roberta Fica
Náhľadový obrázok: TASR - Martin Baumann
