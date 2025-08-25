Chlapec utrpel vážne zranenia hrudníka a brucha. Momentálne je v umelom spánku.
V sobotu (23. augusta) okolo obeda došlo na Bratislavskej ulici v Pezinku k vážnej dopravnej nehode. Päťročný chlapec sa údajne odtrhol od matky pri umývaní auta a prešiel do susedného umývacieho boxu, kde ho zrazil vodič prichádzajúceho auta.
Pri pokuse dorovnať vozidlo došlo k druhému nárazu. Incident videli matka aj svedkovia, ktorí okamžite upozornili vodiča, informovali o tom noviny.sk.
Chlapec utrpel vážne zranenia hrudníka a brucha a momentálne je v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v umelom spánku. Polícia prípad intenzívne vyšetruje a začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví. Dychová skúška a testy na drogy u vodiča boli negatívne.