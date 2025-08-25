Allen hovoril o umelej inteligencii, chválil ruskú kinematografiu a naznačil možnú budúcu filmovú spoluprácu v Rusku.
Ukrajinská vláda v pondelok kritizovala amerického režiséra Woodyho Allena pre jeho účasť na Moskovskom medzinárodnom filmovom týždni. Podľa ukrajinského ministerstva zahraničných vecí ide o „urážku obetiam z radov ukrajinských hercov a filmárov, ktorých zabili alebo zranili ruskí vojnoví zločinci počas svojej agresie voči Ukrajine“. Informuje o tom Politico.
„Účasťou na festivale, na ktorom sa stretávajú Putinovi stúpenci a šíritelia jeho názorov, Allen zámerne ignoruje zverstvá, ktoré Rusko pácha na Ukrajine každý deň už 11 rokov. Kultúra by nikdy nemala slúžiť na zakrývanie zločinov alebo ako nástroj propagandy,“ uviedla ukrajinská diplomacia.
Allen vyzdvihol ruskú kinematografiu
Allen v nedeľu vystúpil na festivale prostredníctvom online vstupu po boku najvýznamnejších ruských režisérov, filmárov a hercov. Viacerí z nich vrátane Fjodora Bondarčuka, ktorý s Allenom na festivale viedol rozhovor, verejne podporujú ruskú inváziu na Ukrajine.
Americký režisér, ktorý získal štyri ocenenia Oscar, vo svojom vstupe hovoril o umelej inteligencii, vyzdvihoval ruskú kinematografiu a oznámil, že by v budúcnosti v Rusku mohol natočiť film. Zatiaľ však žiadnu ponuku nedostal.