TASR
dnes 27. augusta 2025 o 7:44
Čas čítania 0:54

Trump pohrozil Putinovi. Ak Rusko nepristúpi na prímerie, príde vraj „ekonomická vojna"

Trump pohrozil Putinovi. Ak Rusko nepristúpi na prímerie, príde vraj „ekonomická vojna“
Zdroj: TASR/AP

x

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že je pripravený uvaliť ekonomické sankcie proti Rusku, ak šéf Kremľa Vladimir Putin nepristúpi na prímerie vo vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.


„Mám na mysli niečo veľmi, veľmi vážne, ak to budem musieť urobiť...Máme ekonomické sankcie,“ povedal Trump novinárovi, ktorý sa ho spýtal, či bude Putin v prípade pokračovania vojny čeliť dôsledkom.


Americký prezident pritom nedávno odložil avizované sankcie proti Rusku v rámci najnovšej snahy ukončiť viac než trojročný konflikt. Usiluje sa o priame rokovania medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a Putinom. Kým Zelenskyj so schôdzkou v zásade súhlasil, Putin zatiaľ nie, pripomína Reuters. Kremeľ naznačil, že takéto stretnutie sa v súčasnosti nepripravuje.


„Nebude to svetová vojna, ale bude to ekonomická vojna. Ekonomická vojna bude zlá a bude zlá pre Rusko, a ja to nechcem,“ vyhlásil Trump v utorok na zasadnutí vládneho kabinetu v Bielom dome. Ďalej dodal, že „Zelenskyj tiež nie je úplne nevinný.“

Podľa Reuters Trump dlhodobo presadzuje využívanie ekonomických nástrojov ako páky proti bojujúcim krajinám. V stredu pritom plánuje zvýšiť clá o ďalších 25 percent na dovoz tovarov z Indie pre jej pokračujúce nákupy ruskej ropy.


Napriek pomalému diplomatickému pokroku americkí a európski predstavitelia diskutujú o možných bezpečnostných zárukách, ktoré by Washington mohol poskytnúť Kyjevu po prípadnej mierovej dohode. Hovorí sa napríklad o podpore zo vzduchu alebo spravodajskej spolupráci.

Náhľadový obrázok: TASR/AP
