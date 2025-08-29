Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 29. augusta 2025 o 8:16
Čas čítania 0:49

Motoristov na cestách čakajú dopravné obmedzenia: Na Slovensku začali kontroly mostov

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Motoristov na cestách čakajú dopravné obmedzenia: Na Slovensku začali kontroly mostov
Zdroj: Facebook (Polícia SR - Prešovský kraj)

Na Zemplíne si až 660 mostov vyžaduje opravu.

Na Slovensku prechádzajú mosty kontrolami formou špeciálnych záťažových skúšok. Tie ukážu, či sú konštrukcie pripravené zvládnuť každodennú premávku a či sú bezpečné pre vodičov. Počas testovania musia motoristi rátať s menšími dopravnými obmedzeniami. Ide však o nevyhnutný krok pre zvýšenie bezpečnosti na cestách, informujú tvnoviny.sk

Zo 660 mostov nachádzajúcich sa na Zemplíne je až polovica v takom stave, že si vyžaduje opravu, pričom 166 z nich okamžite a viac ako 300 v blízkej budúcnosti. Medzi najrizikovejšie patrí aj most pri obci Vojany v okrese Michalovce. Tento takmer 65-ročný most je momentálne úplne uzavretý pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

 Most by mal slúžiť ďalších sto rokov 

Rekonštrukčné práce sa na ňom začali už v apríli minulého roka. Záťažovú skúšku aktuálne vykonávajú štyri nákladné autá naložené kameňom, každé s hmotnosťou 40 ton. „Nosná časť je úplne novovybudovaná, čo znamená, že most by mal slúžiť ďalších sto rokov,“ uviedol generálny riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) Vladimír Žiarny.

Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku by sa most mohol predbežne otvoriť približne o mesiac. Presný termín však určí až okresný úrad po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Po kolaudácii bude most zatiaľ prejazdný len v jednom pruhu, pričom dopravu budú riadiť semafory. Investícia do tejto stavby dosiahla 2,6 milióna eur.

28. augusta 2025 o 17:56 Čas čítania 0:32 Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
28. augusta 2025 o 15:01 Čas čítania 0:22 VIDEO: Kamionista z Turecka napadol v Bratislave policajta. Udieral ho päsťou do tváre VIDEO: Kamionista z Turecka napadol v Bratislave policajta. Udieral ho päsťou do tváre
28. augusta 2025 o 14:10 Čas čítania 0:31 Sladené nápoje sú na Slovensku drahšie ako by mali. Ceny sú vyššie ako je daň z cukru Sladené nápoje sú na Slovensku drahšie ako by mali. Ceny sú vyššie ako je daň z cukru
šofér, auto, volant, cesta, príroda
Ilustračná fotka. Zdroj: Unsplash/Tim Foster
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Facebook (Polícia SR - Prešovský kraj)
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 17:56
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
včera o 13:24
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
pred 3 hodinami
Ruská horolezkyňa uviazla sama na vrchole hory. Jej záchrana sa skončila tragédiou
Ruská horolezkyňa uviazla sama na vrchole hory. Jej záchrana sa skončila tragédiou
včera o 12:42
Pri tragickej nehode na Orave prišla o život len 21-ročné dievča
Pri tragickej nehode na Orave prišla o život len 21-ročné dievča
včera o 08:33
VIDEO: Ľudia v Senici vypískali vládu. Dav skandoval: „Dosť bolo Fica“
VIDEO: Ľudia v Senici vypískali vládu. Dav skandoval: „Dosť bolo Fica“
včera o 06:48
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 17:56
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
včera o 13:24
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
včera o 06:48
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred 2 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
včera o 12:05
Slovensko dnes zasiahne silná víchrica. Pozor si treba dať vo viacerých krajoch
Slovensko dnes zasiahne silná víchrica. Pozor si treba dať vo viacerých krajoch
včera o 12:42
Pri tragickej nehode na Orave prišla o život len 21-ročné dievča
Pri tragickej nehode na Orave prišla o život len 21-ročné dievča
pred 2 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
22. 8. 2025 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
23. 8. 2025 12:21
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
pred 3 dňami
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
22. 8. 2025 6:29
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Lifestyle news
Miley Cyrus prepísala históriu. Stala sa prvou tvárou módneho domu Maison Margiela včera o 18:33
VIDEO: Po prehre na US Open stratila nervy. Lotyška čelí kritike za rasistický výrok voči súperke včera o 17:58
Ariana Grande oznámila turné. Pridala aj európsku zastávku včera o 17:11
Nový seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby prestali šikanovať hercov včera o 16:06
Zamestnancom Ryanairu zvýšili bonus za odhalenie cestujúceho s nadrozmernou batožinou včera o 16:06
Bruce Willis žije kvôli chorobe oddelene v samostatnom dome. Chce, aby jeho dcéry vyrastali v normálnom prostredí včera o 15:22
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem včera o 12:24
25-ročná Slovenka získala za svoj dokument študentského Oscara. O jej úspechu píšu aj svetové médiá včera o 12:16
Slovensko Všetko
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
včera o 17:56
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Pacientkou bola 81-ročná žena.
VIDEO: Kamionista z Turecka napadol v Bratislave policajta. Udieral ho päsťou do tváre
včera o 15:01
VIDEO: Kamionista z Turecka napadol v Bratislave policajta. Udieral ho päsťou do tváre
Pri tragickej nehode na Orave prišla o život len 21-ročné dievča
včera o 12:42
Pri tragickej nehode na Orave prišla o život len 21-ročné dievča
Ružomberský útulok okradli o 15 000 eur. Teraz si nemôžu dovoliť ani len krmivo pre psíky
včera o 15:49
Ružomberský útulok okradli o 15 000 eur. Teraz si nemôžu dovoliť ani len krmivo pre psíky
Slovensko dnes zasiahne silná víchrica. Pozor si treba dať vo viacerých krajoch
včera o 12:05
Slovensko dnes zasiahne silná víchrica. Pozor si treba dať vo viacerých krajoch
Sladené nápoje sú na Slovensku drahšie ako by mali. Ceny sú vyššie ako je daň z cukru
včera o 14:10
Sladené nápoje sú na Slovensku drahšie ako by mali. Ceny sú vyššie ako je daň z cukru
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
12. 8. 2025 10:36
Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia