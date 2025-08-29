Na Zemplíne si až 660 mostov vyžaduje opravu.
Na Slovensku prechádzajú mosty kontrolami formou špeciálnych záťažových skúšok. Tie ukážu, či sú konštrukcie pripravené zvládnuť každodennú premávku a či sú bezpečné pre vodičov. Počas testovania musia motoristi rátať s menšími dopravnými obmedzeniami. Ide však o nevyhnutný krok pre zvýšenie bezpečnosti na cestách, informujú tvnoviny.sk.
Zo 660 mostov nachádzajúcich sa na Zemplíne je až polovica v takom stave, že si vyžaduje opravu, pričom 166 z nich okamžite a viac ako 300 v blízkej budúcnosti. Medzi najrizikovejšie patrí aj most pri obci Vojany v okrese Michalovce. Tento takmer 65-ročný most je momentálne úplne uzavretý pre všetkých účastníkov cestnej premávky.
Most by mal slúžiť ďalších sto rokov
Rekonštrukčné práce sa na ňom začali už v apríli minulého roka. Záťažovú skúšku aktuálne vykonávajú štyri nákladné autá naložené kameňom, každé s hmotnosťou 40 ton. „Nosná časť je úplne novovybudovaná, čo znamená, že most by mal slúžiť ďalších sto rokov,“ uviedol generálny riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) Vladimír Žiarny.
Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku by sa most mohol predbežne otvoriť približne o mesiac. Presný termín však určí až okresný úrad po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Po kolaudácii bude most zatiaľ prejazdný len v jednom pruhu, pričom dopravu budú riadiť semafory. Investícia do tejto stavby dosiahla 2,6 milióna eur.