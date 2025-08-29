Muž je momentálne vo väzbe a hrozí mu päť rokov za mrežami.
V Prahe bol zadržaný 35-ročný muž, ktorý počas 48 hodín ukradol dve autá. Prvýkrát využil situáciu, keď majiteľ na Střížkove nechal auto nezamknuté a s kľúčmi v zapaľovaní. Muža neskôr chytili v Holešoviciach, no medzitým už stihol predať náradie, ktoré bolo vo vozidle, informuje TV Nova.
Napriek obvineniu a prepusteniu v krádežiach pokračoval. V Prahe 8 sa pokúsil ukradnúť ďalšie auto, v ktorom dokonca sedela žena. Tá stihla vyskočiť ešte počas malej rýchlosti auta. Polícia ho rýchlo chytila a tentoraz zostáva vo väzbe. Za opakované krádeže mu hrozí až päť rokov väzenia.
