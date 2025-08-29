Ruská horolezkyňa uviazla sama na vrchole hory. Jej záchrana sa skončila tragédiou

Kirgizské ministerstvo pre mimoriadne situácie potvrdilo ukončenie záchrannej operácie.
Príbeh Natálie Nagovitsynovej, ruskej horolezkyne a matky dvoch detí, ktorá 12. augusta uviazla so zlomeninou nohy vo výške približne 7 150 metrov na vrchu Pobeda v Kirgizsku, sa skončil tragicky. Jej kolegovia krátko po nehode nechali stan a spací vak a išli jej pomôcť; neskôr jej ďalší horolezci priniesli jedlo a palivo.
Nagovitsynová však zostala vo výške 7 000 metrov bez komunikácie, čo zásadne sťažilo koordináciu záchrannej akcie.
Počas pokusov o jej záchranu navyše zomrel jeden z jej priateľov, Talian Luca Sinigaglia – údajne na hypoxiu (opuch mozgu) pri druhom výstupe, keď sa k nej snažil pripojiť so zásobami. Jeho telo tiež zostalo vysoko v horách.
Okrem toho 16. augusta v horskej oblasti tvrdo pristál vojenský vrtuľník Mi-8, ktorý mal nehodu a zranil členov posádky a záchranárov. Ďalší stroj sa potom kvôli počasiu na miesto nedostal. Neskorší plán s ľahkým Eurocopterom zlyhal kvôli nulovej viditeľnosti a lietadlo sa muselo otočiť späť. Záchranné práce potom úrady oficiálne ukončili v období od 23. do 25. augusta.
Médiá s odvolaním sa na kirgizské úrady uvádzajú, že na miesto bol neskôr vyslaný dron vybavený termovíznou kamerou. Ten však v blízkosti stanu vo výške 7 000 metrov nezaznamenal žiadne známky života, takže horolezkyňa je v súčasnosti považovaná za mŕtvu. To sa však nedá overiť a vzhľadom na tamojšie podmienky miestne úrady tvrdia, že jej telo bude možné dostať dolu najskôr na jar 2026.