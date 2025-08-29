Vyzval občanov aj politikov, aby sa zastavili a chránili hodnoty tolerancie a spolupráce, ktoré Slovákov spojili počas SNP.
Prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) varoval pred rastúcou nenávisťou v spoločnosti. Vyzval všetkých, ktorí prispievajú k jej šíreniu, aby sa zastavili, a poukázal na schopnosť Slovákov zomknúť sa počas SNP, keď bojovali spolu napriek rozdielom.
Pellegrini upozornil, že dnes vo verejnom priestore chýba jednota a tolerancia. Sociálne siete podľa neho vystavujú ľudí vzájomnej nenávisti a mnohé médiá namiesto tlmenia napätia len zhoršujú situáciu. Vyjadril obavu, že nenávisť môže prerásť do násilia, a pripomenul minuloročný atentát na predsedu vlády.
„A mnohé médiá, ktoré sa celé desaťročia hrdili tým, že sú strážnymi psami demokracie, strážia dnes demokraciu tak, že túto nenávisť zo sociálnych sietí opakujú, používajú a namiesto tlmenia týchto zlých vášní samy často prilievajú olej do ohňa vzájomnej neznášanlivosti,“ zdôraznil.
Verejne vyzval politikov, aby nevyužívali nenávisť ako politickú zbraň, a médiá, aby sa vrátili k hodnotám, ktoré kedysi chránili. Na záver vyjadril vďaku hrdinom SNP a zdôraznil, že fašistické a nacistické ideológie sa nesmú nikdy vrátiť, či už v uniforme, obleku alebo slovách presiaknutých nenávisťou.