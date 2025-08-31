Búrky zasiahnu aj východné Slovensko, no hlavné ťažisko sa očakáva v oblasti stredného Slovenska.
Po upršanej sobote čaká Slovensko počas nedele ďalšia a zároveň posledná vlna búrok pred príchodom stabilnejšieho počasia. Búrky sa objavia už len v niektorých okresoch. V sobotu priniesla tlaková níž, ktorá sa prehĺbila nad Balkánom, pomerne intenzívne búrky a zrážky. Najviac potrápili juh a sever Slovenska, informuje iMeteo.
V nedeľu dopoludnia pretrvávajú zrážky na západnom Slovensku a ustúpiť by mali okolo poludnia. V popoludňajších hodinách sa začne tvoriť kopovitá oblačnosť v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. Neskôr búrky zasiahnu aj východné Slovensko, no hlavné ťažisko sa očakáva v oblasti stredného Slovenska. Na rozdiel od soboty ich môžu sprevádzať nielen zrážky, ale aj krúpy. Dynamické podmienky nevylučujú výskyt multicelárnej či supercelárnej búrky. Od pondelka sa očakáva pokojnejšie počasie.
