Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 25. augusta 2025 o 14:43
Čas čítania 0:15

MAPA: Na Slovensko dorazí mráz. SHMÚ vydal výstrahy pre viaceré okresy

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
MAPA: Na Slovensko dorazí mráz. SHMÚ vydal výstrahy pre viaceré okresy
Zdroj: TASR/Dano Veselský

Platí od utorkovej polnoci (26. 8.) do 7.00 h.

Vo viacerých lokalitách na Slovensku sa v noci očakáva prízemný mráz. Ten predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Meteorológovia preto pre niektoré okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Platí od utorkovej (26. 8.) polnoci do 7.00 h. Informoval o tom na webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).


Výstraha sa týka okresov Brezno, Rimavská Sobota, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Bardejov, Medzilaborce, Prešov, Snina a ďalšie. 

počasie, mapa
Zdroj: SHMÚ.sk
25. augusta 2025 o 11:20 Čas čítania 0:41 Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
25. augusta 2025 o 10:59 Čas čítania 0:57 Advokáta v Lučenci napadli hajlujúci členovia Brat za Brata. Vykrikovali „Si*g H*il“ Advokáta v Lučenci napadli hajlujúci členovia Brat za Brata. Vykrikovali „Si*g H*il“
25. augusta 2025 o 12:27 Čas čítania 1:20 VIDEO: Vietnam bojuje s obrovským tajfúnom Kadžiki. 9-metrové vlny nútia evakuovať 325 000 ľudí VIDEO: Vietnam bojuje s obrovským tajfúnom Kadžiki. 9-metrové vlny nútia evakuovať 325 000 ľudí
mrázpočasie
Zdroj: TASR/František Iván
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: SHMU.sk, facebook/Meteo Gemer
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 hodinami
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
pred 3 dňami
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 2 hodinami
Dovolenka v Španielsku sa zmenila na horor: Vyše 100 hostí hotela skončilo s príznakmi otravy
Dovolenka v Španielsku sa zmenila na horor: Vyše 100 hostí hotela skončilo s príznakmi otravy
včera o 14:19
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
dnes o 11:20
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
dnes o 13:58
Peter Kotlár odmieta odstúpiť. Výsledky SAV o vakcínach nepovažuje za smerodajné
Peter Kotlár odmieta odstúpiť. Výsledky SAV o vakcínach nepovažuje za smerodajné
pred 3 dňami
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 2 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
včera o 14:19
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
Transakčnú daň čakajú na jeseň veľké zmeny. Niektorí ju nebudú musieť platiť
včera o 17:21
Školský výlet v Egypte skončil katastrofou. O život prišlo šesť študentov
Školský výlet v Egypte skončil katastrofou. O život prišlo šesť študentov
dnes o 11:20
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
včera o 18:09
MAPA: O pár hodín príde mráz. SHMÚ vydal výstrahy vo viacerých častiach Slovenska
MAPA: O pár hodín príde mráz. SHMÚ vydal výstrahy vo viacerých častiach Slovenska
19. 8. 2025 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
pred 3 dňami
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 2 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
19. 8. 2025 17:57
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
18. 8. 2025 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
pred 3 dňami
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Lifestyle news
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025: Je plná nečakaných kolaborácií pred 7 minútami
Hard Rico sa rozišiel s priateľkou. Na svojom prvom koncerte po prepustení z väzenia zahral skladbu „Zlatokopky“ pred hodinou
Na Medzinárodnej olympiáde v astronómii a astrofyzike zažiarili slovenskí študenti pred 2 hodinami
Yaksha prináša nízkokalorickú zmrzlinu. Do známeho bratislavského spotu prichádza novinka pred 3 hodinami
Zo salaša do Mekáča: Známu slovenskú pochúťku nájdeš už aj v populárnom fastfoodovom reťazci dnes o 13:36
Chatbot Elona Muska vytvoril anime priateľku. Odborníci varujú pred sexuálnym obsahom a kontroverznými výrokmi dnes o 12:49
Letecká spoločnosť mení pravidlá pre cestujúcich s nadváhou. Od budúceho roka si budú musieť zakúpiť extra sedadlo dnes o 11:30
Attila Végh sa vracia do ringu. Tentoraz bude zápasiť v boxe dnes o 10:27
Slovensko Všetko
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
dnes o 11:20
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
Podvodná schéma vedie k registrácii na falošnej investičnej platforme s prísľubom vysokých výnosov.
Attila Végh vráti peniaze SPP. Vysvetľuje, prečo nesplnil zmluvné podmienky
dnes o 08:37
Attila Végh vráti peniaze SPP. Vysvetľuje, prečo nesplnil zmluvné podmienky
Peter Kotlár odmieta odstúpiť. Výsledky SAV o vakcínach nepovažuje za smerodajné
dnes o 13:58
Peter Kotlár odmieta odstúpiť. Výsledky SAV o vakcínach nepovažuje za smerodajné
Advokáta v Lučenci napadli hajlujúci členovia Brat za Brata. Vykrikovali „Si*g H*il“
dnes o 10:59
Advokáta v Lučenci napadli hajlujúci členovia Brat za Brata. Vykrikovali „Si*g H*il“
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
pred 2 hodinami
Malého chlapca v pezinskej autoumyvárni zrazilo auto. V nemocnici bojuje o život
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5 000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
dnes o 06:43
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5 000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
Zahraničie Všetko
Školský výlet v Egypte skončil katastrofou. O život prišlo šesť študentov
včera o 17:21
Školský výlet v Egypte skončil katastrofou. O život prišlo šesť študentov
pred 23 minútami
Ukrajinská diplomacia skritizovala známeho režiséra. Oscarový Woody Allen vystúpil na festivale v Moskve
dnes o 07:28
Lavrov prehovoril o podmienkach mieru na Ukrajine. Garantom bezpečnosti majú byť viaceré štáty

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
pred 3 dňami
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia