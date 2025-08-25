Platí od utorkovej polnoci (26. 8.) do 7.00 h.
Vo viacerých lokalitách na Slovensku sa v noci očakáva prízemný mráz. Ten predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Meteorológovia preto pre niektoré okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Platí od utorkovej (26. 8.) polnoci do 7.00 h. Informoval o tom na webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstraha sa týka okresov Brezno, Rimavská Sobota, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Bardejov, Medzilaborce, Prešov, Snina a ďalšie.
