Horúčavy potrvajú do 18.00 hodiny, vietor potrvá do poludnia.
SHMÚ vydal na dnešný deň (29. augusta) výstrahy 1. stupňa pred vysokými teplotami v niektorých častiach Slovenska, najmä na južnom a západnom Slovensku. Medzi postihnuté okresy patria napríklad Senec, Dunajská Streda, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Rožňava a ďalšie. Výstrahy pred horúčavami platia do 18.00 h.
Naopak, na strednom a severnom Slovensku SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa pred silným vetrom v horských oblastiach. Týka sa to najmä okresov Brezno, Ružomberok, Poprad, Žilina a ďalších. Tieto výstrahy platia do 12.00 h, teda do poludnia.
Meteorológovia odporúčajú obyvateľom južného a západného Slovenska vyhýbať sa priamemu slnku v najteplejších hodinách a zabezpečiť dostatočný príjem tekutín. V horských oblastiach by návštevníci mali byť pripravení na silný vietor a zvážiť bezpečnosť pri pohybe vo vyšších polohách.