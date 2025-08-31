Momentálne je muž zadržaný a prípadom sa zaoberá polícia.
V obci Matiašovce v okrese Kežmarok sa v nedeľu (31. 8.) odohrala tragédia. Portál tvnoviny.sk informoval, že muž mal po hádke usmrtiť svoju 83-ročnú matku a následne to sám nahlásiť na tiesňovú linku. Policajti ho na mieste zadržali.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová pre Televíziu Markíza uviedla, že na miesto poslali ambulanciu, avšak žene sa už nedalo pomôcť. „Na základe volania polície sme na miesto vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. U 83-ročnej ženy, žiaľ, lekár musel konštatovať úmrtie,“ upresnila.
Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová pre TASR potvrdila, že prípadom sa polícia zaoberá. „V prípade prebiehajú procesné úkony, bližšie informácie zatiaľ neposkytujeme,“ uviedla.
