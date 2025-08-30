Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 30. augusta 2025 o 18:12
Čas čítania 0:51

Štyria cudzinci podvádzali seniorov pri opravách striech. Spôsobili škodu viac než 41-tisíc eur

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Štyria cudzinci podvádzali seniorov pri opravách striech. Spôsobili škodu viac než 41-tisíc eur
Zdroj: TASR

V prípade uznania viny im hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov.

Trenčiansky vyšetrovateľ obvinil štyroch mužov vo veku 27 až 32 rokov, ktorí pochádzajú z cudziny, z pokračovacieho zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Ako falošní klampiari zavádzali obyvateľov viacerých obcí v Trenčianskom kraji, pričom ich cieľom boli najmä starší ľudia. Informovala o tom krajská polícia na sociálnej sieti.

Podvody sa uskutočnili v čase od 22. apríla 2024 do 26. februára 2025 v Mníchovej Lehote, Adamovských Kochanovciach, Trenčianskych Stankovciach, Nedašovciach a v chatovej oblasti pri Zelenej vode. Muži oslovili päť poškodených s ponukou výmeny strešnej krytiny a odkvapov.

V dvoch prípadoch dokonca bez povolenia vstúpili na súkromný pozemok a začali s prácami. V ďalších troch prípadoch síce obyvatelia súhlasili s opravou, no dohodnutá cena bola nakoniec výrazne navýšená.

Obvinení presviedčali poškodených, že používajú kvalitný materiál s dlhou životnosťou a práce vykonajú lacno. V skutočnosti však klamali o kvalite plechu, o prevedení aj o cene. Takýmto spôsobom získali neoprávnene 41 630 eur. Keďže podvody spáchali na senioroch, ide o skutok na chránených osobách.

22. augusta 2025 o 16:00 Čas čítania 4:07 Chceš vyvetrať bicykel a nevieš kam? Toto je TOP 8 cyklotrás na západnom, strednom aj východnom Slovensku Chceš vyvetrať bicykel a nevieš kam? Toto je TOP 8 cyklotrás na západnom, strednom aj východnom Slovensku

Polícia vykonala všetky potrebné procesné úkony a mužov vypátrala. Následne boli zadržaní a umiestnení do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ podal podnet na ich vzatie do väzby, ktorý už posunul prokurátorovi. V prípade, že im vina bude preukázaná, hrozí im trest odňatia slobody na dva až osem rokov.

Prečítaj si aj tieto články:

30. augusta 2025 o 13:41 Čas čítania 0:43 Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
30. augusta 2025 o 14:36 Čas čítania 0:45 Ex-policajt čelí obvineniu zo znásilnenia filipínskych detí. Pracoval na oddelení detskej ochrany Ex-policajt čelí obvineniu zo znásilnenia filipínskych detí. Pracoval na oddelení detskej ochrany
30. augusta 2025 o 11:21 Čas čítania 1:11 Súd označil väčšinu Trumpových ciel za nezákonné. Zatiaľ zostávajú v platnosti do októbra Súd označil väčšinu Trumpových ciel za nezákonné. Zatiaľ zostávajú v platnosti do októbra
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Podvod Polícia SR Slovensko Trenčín
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
pred 2 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred 2 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
dnes o 17:36
AKTUÁLNE: Muž v Partizánskom mal zastreliť 20-ročnú tehotnú ženu. Z miesta činu ušiel
AKTUÁLNE: Muž v Partizánskom mal zastreliť 20-ročnú tehotnú ženu. Z miesta činu ušiel
dnes o 09:07
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
pred 2 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
pred 2 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
dnes o 09:07
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
dnes o 08:14
Slovensko zasiahnu prudké dažde. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapy)
Slovensko zasiahnu prudké dažde. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapy)
pred 3 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
22. 8. 2025 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
pred 2 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Lifestyle news
Prvý deň festivalu Uprising priniesol nezabudnuteľnú atmosféru. Legendy reggae a rapu ovládli Zlaté piesky dnes o 15:22
Danko odkazuje Pellegrinimu: Pán prezident, pracujte a dajte pokoj Jovinečkovi dnes o 12:41
Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu dnes o 12:17
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie dnes o 09:38
Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur včera o 17:33
Prvý záber z filmu Star Wars: Starfighter je tu. Aké ďalšie hviezdy sa pridali k Ryanovi Goslingovi? včera o 16:41
Selena Gomez si pred svadbou užila rozlúčku so slobodou. S priateľmi oslavovala v Mexiku včera o 15:01
Nový album Sabriny Carpenter je tu: „Man’s Best Friend“ prichádza aj s novým videoklipom včera o 12:01
Miley Cyrus prepísala históriu. Stala sa prvou tvárou módneho domu Maison Margiela pred 2 dňami
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Muž v Partizánskom mal zastreliť 20-ročnú tehotnú ženu. Z miesta činu ušiel
dnes o 17:36
AKTUÁLNE: Muž v Partizánskom mal zastreliť 20-ročnú tehotnú ženu. Z miesta činu ušiel
Páchateľ je zatiaľ neznámy.
Policajt v civile zasahoval proti agresívnemu mužovi v Bratislave. Zabránil útoku na cestujúcu
včera o 16:29
Policajt v civile zasahoval proti agresívnemu mužovi v Bratislave. Zabránil útoku na cestujúcu
AKTUÁLNE: Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu
dnes o 11:14
AKTUÁLNE: Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu
Slovensko zasiahnu prudké dažde. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapy)
dnes o 08:14
Slovensko zasiahnu prudké dažde. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapy)
Pokus o vraždu v opustenej budove železníc v Senci: Muž fyzicky napadol partnerku a zranil ďalšieho človeka
dnes o 16:11
Pokus o vraždu v opustenej budove železníc v Senci: Muž fyzicky napadol partnerku a zranil ďalšieho človeka
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
dnes o 09:38
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia