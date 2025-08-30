V prípade uznania viny im hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov.
Trenčiansky vyšetrovateľ obvinil štyroch mužov vo veku 27 až 32 rokov, ktorí pochádzajú z cudziny, z pokračovacieho zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Ako falošní klampiari zavádzali obyvateľov viacerých obcí v Trenčianskom kraji, pričom ich cieľom boli najmä starší ľudia. Informovala o tom krajská polícia na sociálnej sieti.
Podvody sa uskutočnili v čase od 22. apríla 2024 do 26. februára 2025 v Mníchovej Lehote, Adamovských Kochanovciach, Trenčianskych Stankovciach, Nedašovciach a v chatovej oblasti pri Zelenej vode. Muži oslovili päť poškodených s ponukou výmeny strešnej krytiny a odkvapov.
V dvoch prípadoch dokonca bez povolenia vstúpili na súkromný pozemok a začali s prácami. V ďalších troch prípadoch síce obyvatelia súhlasili s opravou, no dohodnutá cena bola nakoniec výrazne navýšená.
Obvinení presviedčali poškodených, že používajú kvalitný materiál s dlhou životnosťou a práce vykonajú lacno. V skutočnosti však klamali o kvalite plechu, o prevedení aj o cene. Takýmto spôsobom získali neoprávnene 41 630 eur. Keďže podvody spáchali na senioroch, ide o skutok na chránených osobách.
Polícia vykonala všetky potrebné procesné úkony a mužov vypátrala. Následne boli zadržaní a umiestnení do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ podal podnet na ich vzatie do väzby, ktorý už posunul prokurátorovi. V prípade, že im vina bude preukázaná, hrozí im trest odňatia slobody na dva až osem rokov.
