TASR
dnes 1. septembra 2025 o 7:01
Čas čítania 1:25

Minister Drucker avizuje veľké novinky v aktuálnom školskom roku: Do stoviek škôl prichádza zmena spôsobu vyučovania

Kategória:
Slovensko
Minister Drucker avizuje veľké novinky v aktuálnom školskom roku: Do stoviek škôl prichádza zmena spôsobu vyučovania
Zdroj: Tomáš Drucker FB

Zmena sa týka aj učiteľov. Podľa ministra prinesie menej byrokracie a viac priestoru na učenie.

Minister školstva Tomáš Drucker pri príležitosti začiatku nového školského roka v príhovore upozornil, že aktuálny školský rok bude pre mnohých rokom zmien. Tie sa podľa neho týkajú nových prvákov, maturantov, ale aj celého školstva. 

„Školstvo čakalo dve desaťročia na skutočný krok dopredu. Dnes môžem konečne povedať, že sme pripravili zlepšenia, o ktorých sa roky iba hovorilo. Zmeny zavádzame premyslene a postupne, aby ich všetci zvládli - od materských škôl až po univerzity,“ poznamenal minister.

Tomáš Drucker
Zdroj: Tomáš Drucker FB

Každý krok podľa neho do seba zapadá a spája to, čo bolo doteraz od seba odtrhnuté. „Zároveň staviame na tom, čo sa osvedčilo, a zlepšujeme, čo bolo slabé,“ doplnil.


Pripomenul zmenu spôsobu vyučovania od tohto školského roka v ďalších stovkách základných škôl. Deti získajú podľa ministra viac zručností pre život a menej bifľovania. Budú riešiť praktické úlohy, učiť sa spolupracovať a rozmýšľať vlastnou hlavou, aby obstáli v živote, nielen v testoch. Rodičia zasa podľa neho získajú viac istoty a prehľad v tom, čo sa deti učia a prečo.

Zmena sa týka aj učiteľov. Podľa ministra prinesie menej byrokracie a viac priestoru na učenie. Všetci zamestnanci v školstve si zároveň od prvého septembra a od januára polepšia aj na platoch.

„Viem, že by si zaslúžili viac, ale toto je krok správnym smerom. A ešte dôležitejšie je, aby cítili rešpekt a dôveru, bez nich sa školstvo nepohne,“ doplnil Drucker.


Ako skonštatoval, najsilnejšou zbraňou nášho národa nie je armáda, ale vzdelanie. Preto podľa neho modernizujú školy, spúšťajú historicky najväčšiu digitalizáciu. Zároveň podľa ministra žiadny štát neprežije, ak sa vzdá svojich detí.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD)
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) Zdroj: TASR - Martin Baumann

Preto myslia aj na najmenších. Podotkol, že prístup k materskej škole môže rozhodnúť o budúcnosti dieťaťa. Materská a základná škola blízko domova musia podľa neho byť pre každé dieťa istotou. Rodičia si môžu zvoliť aj inú cestu, ale túto istotu musí mať podľa Druckera každý.

Minister poďakoval učiteľom za trpezlivosť a nasadenie a rodičom za dôveru a podporu. Deťom a študentom poprial rok plný objavov, priateľstiev a dobrých nápadov. „Slovensko bude také silné, aké budú naše deti múdre a odvážne. Našou úlohou je pomôcť im, aby boli múdre a odvážne. Aby sa nebáli nových výziev a vedeli v nich obstáť,“ dodal v príhovore.

Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Tomáš Drucker FB
