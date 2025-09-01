Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 1. septembra 2025 o 6:23
Čas čítania 1:12

Slováci si opäť priplatia. Ceny lístkov v regionálnej autobusovej doprave na východe sa zvyšujú

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slováci si opäť priplatia. Ceny lístkov v regionálnej autobusovej doprave na východe sa zvyšujú
Zdroj: Unsplash / Mitchell Johnson

Zvyšuje sa najmä cena jednorazových lístkov.

Od pondelka 1. septembra vstupujú do platnosti nové ceny lístkov v regionálnej autobusovej doprave v Prešovskom a Košickom kraji. Zvyšuje sa cena jednorazových lístkov, avšak cestujúci výraznejšie ušetria pri nákupe predplatných lístkov. Uviedla to hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová s tým, že sa to týka mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných lístkov. Podotkla, že väčšina predplatných lístkov bude lacnejšia než v súčasnosti.

„Čím dlhšia je časová platnosť lístka, tým je jeho cena výhodnejšia. Náklady na 30-dňový lístok sa cestujúcemu vrátia, pokiaľ cestuje obojsmerne viac ako 13 dní v mesiaci. Cenová návratnosť pri 90-dňovom sa prejaví už pri cestovaní aspoň 11 dní obojsmerne každý mesiac. Pri polročnom lístku postačí na rentabilitu nákladov cestovanie priemerne deväť dní a pri ročnom je to minimálne osem dní, a to pri cestovaní obojsmerne každý mesiac,“ vysvetlila Jeleňová.

Predplatné lístky umožňujú neobmedzené cestovanie v rámci zakúpených tarifných zón a zaručujú cestovanie bez potreby každodenného platenia. Ich platnosť nie je nijako viazaná na kalendárne mesiace a rozhodujúci je výhradne počet dní platnosti.

Cestovné upravili z niekoľkých dôvodov

Hlavným dôvodom úpravy cestovného je podľa hovorkyne eliminácia následkov zvýšenia DPH, zavedenia transakčnej dane pre dopravcov a zvýšenia mýta. To musia platiť autobusy poskytujúce služby regionálnej dopravy vo verejnom záujme nielen na rýchlostných cestách a diaľniciach, ale aj na cestách prvej triedy. „Uvedené vplyvy v plnom rozsahu uhrádzajú zo svojich rozpočtov samosprávne kraje,“ zdôraznila Jeleňová.

Cena základného jednorazového cestovného pri platbe dopravnou kartou sa tak od septembra zvýši o 20 centov, pričom kvôli zvýšenej DPH to do systému verejnej dopravy prinesie len 15 centov. Približne polovica cestujúcich využíva zľavnené cestovné, ktoré kompenzujú výhradne rozpočty Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Ich cena pri platbe dopravnou kartou sa zvýši o desať centov, pričom ceny väčšiny predplatných cestovných lístkov dokážu úplne eliminovať uvedený nárast.

Prečítaj si aj tieto články:

23. augusta 2025 o 6:41 Čas čítania 0:48 Štát pripravuje zásadné zmeny v PZP. Neplatiči poistiek môžu prísť o auto, čakať ich budú aj tvrdšie sankcie Štát pripravuje zásadné zmeny v PZP. Neplatiči poistiek môžu prísť o auto, čakať ich budú aj tvrdšie sankcie
21. augusta 2025 o 5:43 Čas čítania 0:45 Štát optimalizuje e-služby Národnej evidencie vozidiel. Informuje o viacerých zmenách Štát optimalizuje e-služby Národnej evidencie vozidiel. Informuje o viacerých zmenách
20. augusta 2025 o 11:44 Čas čítania 0:43 Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
Autobusy.
Autobusy. Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa
Nekupuj si predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Overené informácie sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Doprava Dopravné správy Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Unsplash / Mitchell Johnson
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
pred 4 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
28. 8. 2025 6:48
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred hodinou
Minister Drucker avizuje veľké novinky v aktuálnom školskom roku: Do stoviek škôl prichádza zmena spôsobu vyučovania
Minister Drucker avizuje veľké novinky v aktuálnom školskom roku: Do stoviek škôl prichádza zmena spôsobu vyučovania
včera o 09:52
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 dňami
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
pred 4 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
včera o 15:57
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
včera o 10:37
Poľsko testuje skrátený pracovný týždeň. Zamestnanci pracujú 32 hodín a mzda zostáva nezmenená
Poľsko testuje skrátený pracovný týždeň. Zamestnanci pracujú 32 hodín a mzda zostáva nezmenená
včera o 09:52
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
27. 8. 2025 9:39
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 4 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 4 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
26. 8. 2025 11:03
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Lifestyle news
Predpovedal nový film s Emmou Stone realitu? Herečka hovorí o desivých podobnostiach s prípadom Luigiho Mangioneho pred 28 minútami
VIDEO: Klimatický protest v Barcelone. Aktivisti farbami potreli slávnu baziliku Sagrada Familia včera o 16:45
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation včera o 15:45
Gordon Ramsay podstúpil operáciu rakoviny kože. Fanúšikov vyzval, aby si chránili pokožku pred slnkom včera o 13:19
SEPTEMBER na Netflixe: Školský rok odštartuje drámou od tvorcu Peaky Blinders, pokračovaním Wednesday a novými hitmi včera o 12:00
Prvý deň festivalu Uprising priniesol nezabudnuteľnú atmosféru. Legendy reggae a rapu ovládli Zlaté piesky pred 2 dňami
Danko odkazuje Pellegrinimu: Pán prezident, pracujte a dajte pokoj Jovinečkovi pred 2 dňami
Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu pred 2 dňami
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie pred 2 dňami
Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur pred 3 dňami
Slovensko Všetko
Minister Drucker avizuje veľké novinky v aktuálnom školskom roku: Do stoviek škôl prichádza zmena spôsobu vyučovania
pred hodinou
Minister Drucker avizuje veľké novinky v aktuálnom školskom roku: Do stoviek škôl prichádza zmena spôsobu vyučovania
Zmena sa týka aj učiteľov. Podľa ministra prinesie menej byrokracie a viac priestoru na učenie.
Fico sa opäť stretne s Putinom. Stane sa tak už o pár hodín v Číne
pred 48 minútami
Fico sa opäť stretne s Putinom. Stane sa tak už o pár hodín v Číne
Neznámy muž uniesol 16-ročnú tínedžerku v Košiciach. V aute ju zviazal a znásilnil
včera o 11:21
Neznámy muž uniesol 16-ročnú tínedžerku v Košiciach. V aute ju zviazal a znásilnil
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
včera o 15:57
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
Gašpar objasňuje vlastníctvo havarovaného auta. Tvrdí, že ho mal registrované na firmu, kde pôsobil
včera o 18:13
Gašpar objasňuje vlastníctvo havarovaného auta. Tvrdí, že ho mal registrované na firmu, kde pôsobil
Aj jedna šálka kávy denne môže uškodiť. Vedci odhalili, že kofeín oslabuje účinok niektorých antibiotík
včera o 14:59
Aj jedna šálka kávy denne môže uškodiť. Vedci odhalili, že kofeín oslabuje účinok niektorých antibiotík
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
Zahraničie Všetko
Plavba do Chorvátska sa zmenila na tragédiu. 62-ročný muž zomrel pred očami svojho syna
pred 2 dňami
Plavba do Chorvátska sa zmenila na tragédiu. 62-ročný muž zomrel pred očami svojho syna
pred 2 dňami
V Ľvove zastrelili bývalého predsedu ukrajinského parlamentu. Zelenskyj hovorí o „hroznej vražde“
pred 2 dňami
Ex-policajt čelí obvineniu zo znásilnenia filipínskych detí. Pracoval na oddelení detskej ochrany
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia