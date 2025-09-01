Zvyšuje sa najmä cena jednorazových lístkov.
Od pondelka 1. septembra vstupujú do platnosti nové ceny lístkov v regionálnej autobusovej doprave v Prešovskom a Košickom kraji. Zvyšuje sa cena jednorazových lístkov, avšak cestujúci výraznejšie ušetria pri nákupe predplatných lístkov. Uviedla to hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová s tým, že sa to týka mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných lístkov. Podotkla, že väčšina predplatných lístkov bude lacnejšia než v súčasnosti.
„Čím dlhšia je časová platnosť lístka, tým je jeho cena výhodnejšia. Náklady na 30-dňový lístok sa cestujúcemu vrátia, pokiaľ cestuje obojsmerne viac ako 13 dní v mesiaci. Cenová návratnosť pri 90-dňovom sa prejaví už pri cestovaní aspoň 11 dní obojsmerne každý mesiac. Pri polročnom lístku postačí na rentabilitu nákladov cestovanie priemerne deväť dní a pri ročnom je to minimálne osem dní, a to pri cestovaní obojsmerne každý mesiac,“ vysvetlila Jeleňová.
Predplatné lístky umožňujú neobmedzené cestovanie v rámci zakúpených tarifných zón a zaručujú cestovanie bez potreby každodenného platenia. Ich platnosť nie je nijako viazaná na kalendárne mesiace a rozhodujúci je výhradne počet dní platnosti.
Cestovné upravili z niekoľkých dôvodov
Hlavným dôvodom úpravy cestovného je podľa hovorkyne eliminácia následkov zvýšenia DPH, zavedenia transakčnej dane pre dopravcov a zvýšenia mýta. To musia platiť autobusy poskytujúce služby regionálnej dopravy vo verejnom záujme nielen na rýchlostných cestách a diaľniciach, ale aj na cestách prvej triedy. „Uvedené vplyvy v plnom rozsahu uhrádzajú zo svojich rozpočtov samosprávne kraje,“ zdôraznila Jeleňová.
Cena základného jednorazového cestovného pri platbe dopravnou kartou sa tak od septembra zvýši o 20 centov, pričom kvôli zvýšenej DPH to do systému verejnej dopravy prinesie len 15 centov. Približne polovica cestujúcich využíva zľavnené cestovné, ktoré kompenzujú výhradne rozpočty Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Ich cena pri platbe dopravnou kartou sa zvýši o desať centov, pričom ceny väčšiny predplatných cestovných lístkov dokážu úplne eliminovať uvedený nárast.
