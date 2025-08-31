Najvýraznejšie účinky však priniesol kofeín, ktorý spôsobil, že baktérie E. coli absorbovali menšie množstvo antibiotík vrátane ciprofloxacínu.
Medzinárodný tím vedcov analyzoval reakciu baktérie Escherichia coli na kofeín a zistil, že káva môže oslabiť účinok niektorých antibiotík. Výskumníci testovali 94 rôznych chemických látok a sledovali, ako menia systémy riadiace pohyb látok do a z bunky, informuje Science Alert.
Takmer tretina testovaných látok zasiahla génovú aktivitu spojenú s reguláciou priepustnosti bunky. Najvýraznejšie účinky však priniesol kofeín, ktorý spôsobil, že baktérie E. coli absorbovali nižšie množstvo antibiotík vrátane ciprofloxacínu.
„Naše dáta ukazujú, že viaceré látky môžu jemne, ale systematicky ovplyvňovať génovú reguláciu v baktériách,“ uviedol mikrobiológ Christoph Binsfeld z Univerzity vo Würzburgu. Ide o oblasť výskumu takzvanej nízkoúrovňovej rezistencie na antibiotiká, a teda nie priamej rezistencie, ale zmien v tom, ako baktérie reagujú na svoje prostredie.
Analýza ukázala, že proteín s názvom Rob zohráva väčšiu úlohu, ako sa predpokladalo. Podieľal sa na približne tretine všetkých zmien vrátane tých, ktoré spustil kofeín. „Kofeín spúšťa kaskádu udalostí začínajúcich génovým regulátorom Rob a končiacich zmenou transportných proteínov v E. coli, čo vedie k zníženému vstrebávaniu antibiotík, ako je ciprofloxacín,“ vysvetlila biologická inžinierka Ana Rita Brochado z Univerzity v Tübingene.
Vedci upozornili, že ide o laboratórne výsledky. Zatiaľ nie je jasné, ako presne sa tieto mechanizmy prejavia u ľudí alebo aké množstvo kávy by ovplyvnilo účinnosť liečby antibiotikami. Ďalším zistením bolo, že podobný efekt sa neobjavil pri baktérii Salmonella enterica, blízko príbuznej E. coli.
Výskumníci chcú v budúcnosti presnejšie zmapovať mechanizmy, ktoré stoja za týmto typom nízkoúrovňovej rezistencie, aby našli účinnejšie spôsoby, ako oslabiť schopnosť baktérií prispôsobiť sa liečbe.
