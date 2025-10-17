Na mieste nehody zasahujú príslušníci polície.
V Turni nad Bodvou, v blízkosti čerpacej stanice na ulici Hájska, došlo k zrážke dvoch áut – jedného nákladného a jedného osobného vozidla. Vodič osobného auta utrpel vážne zranenia. Cesta I/16 je momentálne uzavretá z oboch strán. Obchádzka vedie cez Turňu nad Bodvou a Dvorníky – Včeláre a ďalej naspäť na I/16. Dopravu momentálne v oboch smeroch riadia príslušníci polície, informuje Polícia Slovenskej republiky.
17. októbra 2025 o 7:06 Čas čítania 0:18 V Bratislave uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči musia využiť obchádzku
16. októbra 2025 o 14:58 Čas čítania 0:43 Analytik Vladimír Bednár pre Refresher: Drony nad Slovenskom sú realitou, odborník uvádza konkrétne prípady