TASR
dnes 17. októbra 2025 o 6:36
Čas čítania 1:13

Trump sa stretne s Putinom v Budapešti. Ozrejmil detaily

Zdroj: TASR/AP

Maďarský premiér po telefonáte so svojím americkým náprotivkom oznámil, že prípravy na „mierový summit medzi USA a Ruskom“ sú v plnom prúde.

Americký prezident Donald Trump vyjadril očakávanie, že sa so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Budapešti stretne do dvoch týždňov. Podľa agentúry AFP to povedal vo štvrtok vo Washingtone. Maďarský premiér Viktor Orbán po telefonáte s Trumpom potvrdil, že prípravy na summit USA - Rusko už prebiehajú.


Schôdzku s Putinom avizoval Trump po ich spoločnom telefonáte, ktorý označil za produktívny. „Myslím, že to bol veľmi dobrý telefonát,“ povedal novinárom v Bielom dome, kde v piatok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Trump
Zdroj: TASR/AP


Trump sa s Putinom podľa svojich slov dohodol, že na budúci týždeň sa stretnú vysokopostavení prezidentskí poradcovia z oboch krajín. Za americkú stranu povedie delegáciu minister zahraničných vecí a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Marco Rubio. Rusko bude zastupovať šéf diplomacie Sergej Lavrov. Miesto tejto schôdzky ešte neurčili.

15. októbra 2025 o 12:00 Čas čítania 3:54 „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár


Trump takisto avizoval, že Zelenského bude informovať o svojom telefonáte s Putinom. „Máme problém - tí dvaja spolu príliš dobre nevychádzajú,“ poznamenal americký prezident, pričom túto údajnú nevraživosť označil za dôvod, prečo sa musí s každým z nich stretnúť zvlášť. „Tí dvaja majú medzi sebou strašný vzťah,“ uviedol.


Podľa stanice Sky News tiež priznal, že veril, že vojnu na Ukrajine, ktorá sa už viac než tri roky bráni ruskej invázii, bude ľahšie vyriešiť vďaka jeho „vzťahu s prezidentom Putinom“.
Maďarský premiér po telefonáte so svojím americkým náprotivkom oznámil, že prípravy na „mierový summit medzi USA a Ruskom“ sú v plnom prúde. „Maďarsko je ostrovom MIERU!“ napísal Orbán na sieti X.


V súvislosti s možným dodaním rakiet Tomahawk Ukrajine sa Trump po rozhovore s Putinom podľa Sky News vyjadril zdržanlivejšie. Tvrdil, že Spojené štáty tieto rakety potrebujú, aj keď ich majú veľa. „Nemôžeme vyčerpať zásoby našej krajiny,“ skonštatoval.
Práve o raketách Tomahawk plánuje Zelenskyj hovoriť s Trumpom v piatok. Šéf Bieleho domu ešte v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať Tomahawky, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine.

17. októbra 2025 o 5:55 Čas čítania 0:39 Kaliňák plánuje nákup látky na vojenské uniformy. Zaplatí za ňu takmer 37 miliónov eur Kaliňák plánuje nákup látky na vojenské uniformy. Zaplatí za ňu takmer 37 miliónov eur
16. októbra 2025 o 16:22 Čas čítania 0:23 VIDEO: „Čo je pravda, nie je hriech,“ reagoval moderátor Duelu. Slovákov pobavil poznámkou o diaľniciach vo vysielaní STVR VIDEO: „Čo je pravda, nie je hriech,“ reagoval moderátor Duelu. Slovákov pobavil poznámkou o diaľniciach vo vysielaní STVR
16. októbra 2025 o 15:40 Čas čítania 0:36 Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
včera o 15:40
pred 2 dňami
včera o 11:38
13. 10. 2025 5:55
pred hodinou
pred 2 hodinami
včera o 15:40
pred 2 dňami
pred 2 dňami
pred 3 dňami
včera o 11:38
13. 10. 2025 5:55
pred 2 dňami
pred 3 dňami
pred 3 dňami
včera o 15:40
pred 2 dňami
10. 10. 2025 12:12
