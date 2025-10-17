Maďarský premiér po telefonáte so svojím americkým náprotivkom oznámil, že prípravy na „mierový summit medzi USA a Ruskom“ sú v plnom prúde.
Americký prezident Donald Trump vyjadril očakávanie, že sa so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Budapešti stretne do dvoch týždňov. Podľa agentúry AFP to povedal vo štvrtok vo Washingtone. Maďarský premiér Viktor Orbán po telefonáte s Trumpom potvrdil, že prípravy na summit USA - Rusko už prebiehajú.
Schôdzku s Putinom avizoval Trump po ich spoločnom telefonáte, ktorý označil za produktívny. „Myslím, že to bol veľmi dobrý telefonát,“ povedal novinárom v Bielom dome, kde v piatok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Trump sa s Putinom podľa svojich slov dohodol, že na budúci týždeň sa stretnú vysokopostavení prezidentskí poradcovia z oboch krajín. Za americkú stranu povedie delegáciu minister zahraničných vecí a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Marco Rubio. Rusko bude zastupovať šéf diplomacie Sergej Lavrov. Miesto tejto schôdzky ešte neurčili.
Trump takisto avizoval, že Zelenského bude informovať o svojom telefonáte s Putinom. „Máme problém - tí dvaja spolu príliš dobre nevychádzajú,“ poznamenal americký prezident, pričom túto údajnú nevraživosť označil za dôvod, prečo sa musí s každým z nich stretnúť zvlášť. „Tí dvaja majú medzi sebou strašný vzťah,“ uviedol.
Podľa stanice Sky News tiež priznal, že veril, že vojnu na Ukrajine, ktorá sa už viac než tri roky bráni ruskej invázii, bude ľahšie vyriešiť vďaka jeho „vzťahu s prezidentom Putinom“.
Maďarský premiér po telefonáte so svojím americkým náprotivkom oznámil, že prípravy na „mierový summit medzi USA a Ruskom“ sú v plnom prúde. „Maďarsko je ostrovom MIERU!“ napísal Orbán na sieti X.
V súvislosti s možným dodaním rakiet Tomahawk Ukrajine sa Trump po rozhovore s Putinom podľa Sky News vyjadril zdržanlivejšie. Tvrdil, že Spojené štáty tieto rakety potrebujú, aj keď ich majú veľa. „Nemôžeme vyčerpať zásoby našej krajiny,“ skonštatoval.
Práve o raketách Tomahawk plánuje Zelenskyj hovoriť s Trumpom v piatok. Šéf Bieleho domu ešte v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať Tomahawky, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine.