Slovensko zasiahne ďalšia vlna saharského prachu.
- Slovákov cez predĺžený víkend prekvapili zašpinené autá, ktoré pokryl saharský prach. Meteorológovia avizujú, že už v utorok 2. septembra príde ďalšia vlna, informujú tvnoviny.sk.
- Prach príde od juhozápadu a zasiahne prakticky celé územie.
- V ovzduší pôjde o stredne silný oblak, ktorý môže v niektorých regiónoch zanechať na povrchoch až pol gramu častíc na štvorcový meter.
Citát: „Je dosť pravdepodobné, že prach bude nad Slovenskom aj v stredu, tentoraz najmä nad stredom a východom krajiny,“ doplnil Hrabčák.
Širší kontext: Ak sa k prachu pridajú dažďové zrážky, vznikne opäť takzvaný „krvavý dážď“. Ten môže zafarbiť vodu do hrdzavočervenej farby a po dopade zanechá na autách, balkónoch či terasách nepekné šmuhy. Odborníci preto odporúčajú odložiť umývanie áut aspoň o niekoľko dní.
