Barbora Fábryová
dnes 1. septembra 2025 o 10:01
Čas čítania 0:43

Zasiahne nás silná geomagnetická búrka. Na Slovensku sa môže objaviť polárna žiara

Zasiahne nás silná geomagnetická búrka. Na Slovensku sa môže objaviť polárna žiara
Zdroj: SHMÚ, B. Ijneb (Facebook)

Silná geomagnetická búrka môže priniesť polárnu žiaru aj do strednej Európy.

  • Na prelome pondelka a utorka zasiahne Zem geomagnetická búrka, ktorá by mala postupne zosilnieť až na kategóriu G3, informuje iMeteo.
  • Takto výrazná aktivita môže priniesť polárnu žiaru aj do oblastí mimo tradičných polárnych kruhov, teda aj do častí Európy, kde sa tento jav objavuje len zriedka.
  • Pravdepodobnosť, že sa polárna žiara objaví aj u nás, existuje, pretože podmienky by mali umožniť jej rozšírenie až do stredných zemepisných šírok. Podľa vedcov to však ešte nie je možné povedať s istotou.
polarna ziara Polárna žiara nad Slovenskom. polárna žiara na Slovensku nočná obloha úkaz polárna žiara na Slovensku nočná obloha úkaz
Zobraziť galériu
(5)

Širší kontext: Búrku spustila erupcia na Slnku, ktorá v nedeľu večer okolo 22:00 vyvrhla smerom k našej planéte koronálnu hmotu. Analýzy americkej agentúry NOAA ukazujú, že výron môže už 1. septembra vyvolať búrku triedy G2 a do 3. septembra zosilnieť na G3. Takáto intenzita je dostatočná na to, aby sa polárna žiara rozšírila do stredných zemepisných šírok vrátane Slovenska.

Okrem polárnej žiary majú geomagnetické búrky aj vedľajšie účinky. Citlivejší ľudia, deti a seniori môžu pocítiť bolesti hlavy, únavu či problémy so spánkom. Odborníci odporúčajú oddych, hydratáciu a dodržiavanie zdravého režimu, čo môže zmierniť nepríjemné príznaky.

polárna žiara
Zdroj: Facebook/iPočasie na Slovensku - iMeteo.sk
Polárna žiara Správy počasie Správy z domova
Náhľadový obrázok: SHMÚ, B. Ijneb (Facebook)
