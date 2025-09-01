Poplatok za ESTA sa od septembra zdvojnásobí.
- Cestovatelia do USA si od jesene priplatia, pretože ESTA (elektronické cestovné povolenie) zdražie zo 21 na 40 dolárov.
- Americká colná a pohraničná ochrana hovorí o takmer 90 % náraste, ktorý je najväčší od vzniku programu.
- Zmena vyplýva zo zákona HR-1 „One Big Beautiful Bill Act“, ktorý prezident Donald Trump podpísal 4. júla.
Širší kontext: Kto podá žiadosť do 30. septembra, zaplatí ešte pôvodných 21 dolárov. Po tomto dátume to stúpne na 40 dolárov. ESTA zostáva platná dva roky alebo do skončenia platnosti pasu a umožňuje pobyt v USA do 90 dní.
Vyššie poplatky sa dotknú aj iných formalít. Formulár I-94 pre pozemný vstup zdražie zo 6 na 30 dolárov a registrácia do systému EVUS pre čínskych občanov s 10-ročnými vízami bude stáť 30 dolárov.
Prečítaj si aj tieto články:
1. septembra 2025 o 8:50 Čas čítania 0:44 Európa pripravuje podrobný plán vyslania vojakov na Ukrajinu, tvrdí Von der Leyenová. Podporu má dostať aj od USA
1. septembra 2025 o 8:18 Čas čítania 0:46 Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu