Barbora Fábryová
dnes 1. septembra 2025 o 15:12
Čas čítania 0:53

Polícia preveruje nehodu riaditeľa SIS. Hľadá svedkov zrážky Pavla Gašpara

Kategória:
Slovensko
Polícia v Nitre hľadá svedkov dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol šéf SIS.

  • Policajti z nitrianskeho dopravného inšpektorátu v Nitre hľadajú svedkov nehody, ku ktorej došlo v sobotu 30. augusta okolo 8.00 h na Dobšinského ulici v Nitre.
  • Došlo pri nej k zrážke vozidiel Dodge Challenger a Volkswagen Passat v smere do kruhového objazdu pod Zoborom.
  • Jej účastníkom bol riaditeľ SIS Pavol Gašpar, ktorý šoféroval auto Dodge Challenger. Šéf tajnej služby to potvrdil aj vo vyjadrení zverejnenom na sociálnej sieti.

Citát: „Okolnosti, miera zavinenia a presné príčiny nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Oboch účastníkov dopravnej nehody podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny,“ uviedol v sobotu pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.

Širší kontext: Polícia žiada svedkov tejto nehody, aby sa prihlásili na telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení polície, elektronickou poštou alebo prostredníctvom sociálnej siete a pomohli tak ozrejmiť presné okolnosti nehody.

Denník SME upozornil, že Gašpar však Dodge v majetkových priznaniach neuviedol. Do funkcie nastúpil v roku 2022 a podal dve priznania, a to za roky 2022 a 2023. Ani v jednom sa auto neobjavilo. Podľa jeho vlastných slov si ho kúpil už v roku 2020.

Gašpar uviedol, že auto je registrované na firmu, kde pred nástupom do verejnej funkcie pôsobil ako konateľ a spoločník. Tento podiel podľa vlastných slov riadne uviedol vo svojom majetkovom priznaní. 

Polícia SR Slovenská informačná služba (SIS)
