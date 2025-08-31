Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 31. augusta 2025 o 16:41
Čas čítania 1:36

Opozičné strany sa zhodujú: Gašpara vyzývajú na odstúpenie z funkcie

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Opozičné strany sa zhodujú: Gašpara vyzývajú na odstúpenie z funkcie
Zdroj: Refresher/Matúš Zeťak

Predseda SaS Branislav Gröhling tvrdí, že Gašpar jazdou proti predpisom ohrozuje bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyzýva šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara, aby odstúpil z funkcie. Dôvody sú podľa hnutia viaceré, vrátane podozrenia z porušenia zákonnej povinnosti v súvislosti so sobotňajšou (30. 8.) nehodou v Nitre, ktorej bol šéf tajnej služby účastníkom. Vo svojom stanovisku to uviedol predseda PS Michal Šimečka. TASR o tom informoval z mediálneho oddelenia hnutia Samuel Chrťan. K výzve na odstúpenie sa pridali aj opozičná strana SaS a Hnutie Slovensko.

Gašpar podľa PS nemal na svoj post žiadnu kvalifikáciu a riaditeľom sa stal len ako „záplata“ za svojho otca, aby strážil záujmy „rodinného klanu“. „Včera sa navyše objavilo podozrenie, že si nesplnil svoju zákonnú povinnosť - športové auto, s ktorým havaroval a zranil maloletú osobu, nemal uvedené v majetkovom priznaní. Na riaditeľa SIS musia platiť tie najprísnejšie kritériá. Pán Gašpar ich nespĺňa ani náhodou,“ doplnil Šimečka.

PS zároveň avizovalo podanie podnetu na Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií, aby preskúmal, či Gašpar v tejto veci postupoval správne a zákonne. Okrem toho požiada podpredsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Petra Šuca, aby tému dopravnej nehody zaradil ako prvý a hlavný bod programu. Výbor sa má uskutočniť 17. septembra, priblížila členka výboru Zuzana Števulová na nedeľnej tlačovej konferencii.

Ohrozil účastníkov cestnej premávky

Predseda SaS Branislav Gröhling tvrdí, že Gašpar jazdou proti predpisom ohrozuje bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Na pomoc pri nehode v Nitre mu podľa neho okamžite pribehol jeho otec s kolegami. Nehodu podľa Gröhlinga bagatelizujú a útočia na opozíciu. „Pavol Gašpar je symbolom arogancie moci, rodinkárstva a neschopnosti. Tento človek nemal byť nikdy šéfom SIS. Dnes je nad slnko jasné, že musí odstúpiť,“ vyhlásil predseda strany.

22. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 5:01 Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate

Na nehodu reagoval aj predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš. „Človek, ktorý v obci jazdí obrovskou rýchlosťou v šľapkách, na technicky nespôsobilom vozidle, ktoré ani neuviedol v majetkovom priznaní, pri predbiehaní cez plnú čiaru spôsobí dopravnú nehodu a zraní maloleté dieťa, nemá čo robiť na čele SIS,“ zdôraznil.

Šéf tajnej služby bol v sobotu účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie, ktoré jej následne jednorazovo ošetrili v nemocnici. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Gašpar na sociálnej sieti ozrejmil, že celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou.

Prečítaj si aj tieto články:

31. augusta 2025 o 11:21 Čas čítania 0:37 Neznámy muž uniesol 16-ročnú tínedžerku v Košiciach. V aute ju zviazal a znásilnil Neznámy muž uniesol 16-ročnú tínedžerku v Košiciach. V aute ju zviazal a znásilnil
30. augusta 2025 o 18:12 Čas čítania 0:51 Štyria cudzinci podvádzali seniorov pri opravách striech. Spôsobili škodu viac než 41-tisíc eur Štyria cudzinci podvádzali seniorov pri opravách striech. Spôsobili škodu viac než 41-tisíc eur
29. augusta 2025 o 16:29 Čas čítania 0:22 Policajt v civile zasahoval proti agresívnemu mužovi v Bratislave. Zabránil útoku na cestujúcu Policajt v civile zasahoval proti agresívnemu mužovi v Bratislave. Zabránil útoku na cestujúcu
GASPAR NEHODA
Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Slovenská informačná služba (SIS) Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Pavel Neubauer
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
včera o 13:41
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
pred 3 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
dnes o 15:57
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
dnes o 10:37
Poľsko testuje skrátený pracovný týždeň. Zamestnanci pracujú 32 hodín a mzda zostáva nezmenená
Poľsko testuje skrátený pracovný týždeň. Zamestnanci pracujú 32 hodín a mzda zostáva nezmenená
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
včera o 13:41
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
pred 3 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
dnes o 15:57
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
dnes o 10:37
Poľsko testuje skrátený pracovný týždeň. Zamestnanci pracujú 32 hodín a mzda zostáva nezmenená
Poľsko testuje skrátený pracovný týždeň. Zamestnanci pracujú 32 hodín a mzda zostáva nezmenená
dnes o 09:52
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
27. 8. 2025 9:39
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 3 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
26. 8. 2025 11:03
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Lifestyle news
VIDEO: Klimatický protest v Barcelone. Aktivisti farbami potreli slávnu baziliku Sagrada Familia dnes o 16:45
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation dnes o 15:45
Gordon Ramsay podstúpil operáciu rakoviny kože. Fanúšikov vyzval, aby si chránili pokožku pred slnkom dnes o 13:19
SEPTEMBER na Netflixe: Školský rok odštartuje drámou od tvorcu Peaky Blinders, pokračovaním Wednesday a novými hitmi dnes o 12:00
Prvý deň festivalu Uprising priniesol nezabudnuteľnú atmosféru. Legendy reggae a rapu ovládli Zlaté piesky včera o 15:22
Danko odkazuje Pellegrinimu: Pán prezident, pracujte a dajte pokoj Jovinečkovi včera o 12:41
Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu včera o 12:17
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie včera o 09:38
Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur pred 2 dňami
Prvý záber z filmu Star Wars: Starfighter je tu. Aké ďalšie hviezdy sa pridali k Ryanovi Goslingovi? pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Neznámy muž uniesol 16-ročnú tínedžerku v Košiciach. V aute ju zviazal a znásilnil
dnes o 11:21
Neznámy muž uniesol 16-ročnú tínedžerku v Košiciach. V aute ju zviazal a znásilnil
Muž ju odviezol do obce neďaleko Košíc, odkiaľ podľa informácií dievča zavolalo pomoc.
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
dnes o 15:57
Drucker predstavil návrhy zmien na školách. Po novom by učiteľom aj rodičom mala hroziť pokuta
Gašpar objasňuje vlastníctvo havarovaného auta. Tvrdí, že ho mal registrované na firmu, kde pôsobil
pred 3 hodinami
Gašpar objasňuje vlastníctvo havarovaného auta. Tvrdí, že ho mal registrované na firmu, kde pôsobil
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
dnes o 09:52
Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
Aj jedna šálka kávy denne môže uškodiť. Vedci odhalili, že kofeín oslabuje účinok niektorých antibiotík
dnes o 14:59
Aj jedna šálka kávy denne môže uškodiť. Vedci odhalili, že kofeín oslabuje účinok niektorých antibiotík
Huliak predstavil sériu radikálnych návrhov na úsporu financií: Hazard úplne pod kontrolou štátu či zrušenie krajov
dnes o 14:12
Huliak predstavil sériu radikálnych návrhov na úsporu financií: Hazard úplne pod kontrolou štátu či zrušenie krajov
Zahraničie Všetko
Plavba do Chorvátska sa zmenila na tragédiu. 62-ročný muž zomrel pred očami svojho syna
včera o 15:22
Plavba do Chorvátska sa zmenila na tragédiu. 62-ročný muž zomrel pred očami svojho syna
včera o 12:54
V Ľvove zastrelili bývalého predsedu ukrajinského parlamentu. Zelenskyj hovorí o „hroznej vražde“
dnes o 13:26
Greta Thunberg a aktivisti plánujú prelomiť blokádu Gazy. Má ísť o najväčšiu humanitárnu misiu solidarity v histórii
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia