Vo firme pôsobil pred nástupom do funkcie.
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar uviedol, že auto, s ktorým v sobotu (30. 8.) havaroval v Nitre, je registrované na firmu, kde pred nástupom do verejnej funkcie pôsobil ako konateľ a spoločník. Tento podiel podľa vlastných slov riadne uviedol vo svojom majetkovom priznaní. Informáciu zverejnil na sociálnej sieti a zároveň odmietol tvrdenia strany Progresívne Slovensko (PS).
Gašpar tiež zdôraznil, že vozidlo kúpil ešte pred vyše piatimi rokmi z vlastných príjmov. „Stálo menej než napríklad nová Škoda Superb,“ poznamenal.
Opozičné strany, vrátane PS, však vyzvali šéfa SIS na odstúpenie. Tvrdia, že havarované auto v majetkovom priznaní nezahrnul a spochybňujú jeho odbornosť i spôsob jazdy.
Dopravná nehoda sa stala v Nitre na Dobšinského ulici, kde sa zrazili dve osobné autá. Pri incidente utrpelo ľahké zranenie maloleté dieťa. Polícia oboch vodičov podrobila dychovej skúške, výsledky boli negatívne. Nehodu polícia ďalej vyšetruje.
