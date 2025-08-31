Kategórie
dnes 31. augusta 2025 o 18:13
Čas čítania 0:35

Gašpar objasňuje vlastníctvo havarovaného auta. Tvrdí, že ho mal registrované na firmu, kde pôsobil

Kategória:
Slovensko
Gašpar objasňuje vlastníctvo havarovaného auta. Tvrdí, že ho mal registrované na firmu, kde pôsobil
Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj

Vo firme pôsobil pred nástupom do funkcie.

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar uviedol, že auto, s ktorým v sobotu (30. 8.) havaroval v Nitre, je registrované na firmu, kde pred nástupom do verejnej funkcie pôsobil ako konateľ a spoločník. Tento podiel podľa vlastných slov riadne uviedol vo svojom majetkovom priznaní. Informáciu zverejnil na sociálnej sieti a zároveň odmietol tvrdenia strany Progresívne Slovensko (PS).

Gašpar tiež zdôraznil, že vozidlo kúpil ešte pred vyše piatimi rokmi z vlastných príjmov. „Stálo menej než napríklad nová Škoda Superb,“ poznamenal.

Opozičné strany, vrátane PS, však vyzvali šéfa SIS na odstúpenie. Tvrdia, že havarované auto v majetkovom priznaní nezahrnul a spochybňujú jeho odbornosť i spôsob jazdy.

Dopravná nehoda sa stala v Nitre na Dobšinského ulici, kde sa zrazili dve osobné autá. Pri incidente utrpelo ľahké zranenie maloleté dieťa. Polícia oboch vodičov podrobila dychovej skúške, výsledky boli negatívne. Nehodu polícia ďalej vyšetruje.

Pavol Gašpar
Zdroj: FB/Pavol Gašpar
Autonehoda Doprava
