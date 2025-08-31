Dodge Challenger SRT Hellcat ročník 2017 sa na trhu pohybuje v hodnote 35 až 50-tisíc eur.
V sobotu 30. augusta sa v Nitre pod Zoborom zrazili dve vozidlá. Jedným z nich bol žltý športový Dodge Challenger SRT Hellcat, ktorý šoféroval šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar. Polícia teraz vyšetruje mieru zavinenia.
Obaja vodiči prešli dychovou skúškou s negatívnym výsledkom. Dodge zdemoloval dopravnú značku a poškodil stĺp verejného osvetlenia. Pri nehode sa ľahko zranilo štrnásťročné dievča, ktoré sedelo vo vozidle, s ktorým sa Gašpar zrazil.
Gašpar po nehode povedal, že príčinu ešte nepozná a že sa „veci udiali veľmi rýchlo“. Na sociálnej sieti sa neskôr priznal, že auto vlastní. Uviedol, že si ho kúpil pred viac ako piatimi rokmi za zarobené peniaze a že stálo menej ako nová Škoda Superb.
Auto nemá v majetkovom priznaní
Denník SME upozornil, že Gašpar Dodge v majetkových priznaniach však neuviedol. Do funkcie nastúpil v roku 2022 a podal dve priznania, a to za roky 2022 a 2023. Ani v jednom sa auto neobjavilo. Podľa jeho vlastných slov si ho kúpil už v roku 2020.
Gašpar mal navyše na havarovanom aute problémy s STK. S autom absolvoval 5. augusta 2025 technickú kontrolu. Zistili na ňom problémy, ktoré znamenali len dočasné povolenie na jazdu. Majiteľ musí v lehote 60 dní vykonať opravu a absolvovať novú kontrolu, najneskôr do 4. októbra 2025.
