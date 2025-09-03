Pri Dražovskom kostolíku spozorovali medveďa.
- Mesto Nitra upozornilo, že v Dražovciach sa dnes popoludní objavil medveď.
- Podľa dôveryhodného zdroja ho videli okolo 13.00 h v okolí Dražovského kostolíka.
- Na miesto okamžite vyrazili mestskí policajti, ktorí situáciu preverujú a upozorňujú obyvateľov aj návštevníkov na nutnosť zvýšiť ostražitosť.
Širší kontext: Ľudia, ktorí by medveďa spozorovali, majú okamžite kontaktovať políciu na čísle 158 alebo Zásahový tím Západ na čísle +421 910 406 418.
Odborníci zároveň pripomínajú, aby verejnosť nebrala situáciu na ľahkú váhu a zbytočne neriskovala. Ďalšie informácie a odporúčania, ako sa správať pri stretnutí s medveďom, sú dostupné na stránke Zásahového tímu zasahovytim.sopsr.sk.
